Hatay'da yola saçılan köpük mahalleliyi korkuttu: Kimyasal zannettiler!

Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan ‘sondaj köpüğü’ taştı. Mahallenin en işlek caddesi olan Dursunlu Caddesi’ni saran köpükler mahallede panik yaşattı.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, köpüklerin olduğu noktayı çembere aldı. İtfaiye ekipleri ve Defne Belediyesi ekipleri de köpüğün kaynak noktasında inceleme yaptı. Köpüğün sondaj nedeniyle oluştuğunu belirleyen belediye ekipleri kepçe çağırarak caddede temizlik çalışması başlattı.

Oluşan köpüğün tehlikeli olmadığı anlaşıldı.



“Sondaj köpüğü zararsız bir maddedir”

Gece saatlerinde meydana gelen köpük taşması sonrası, alanda incelemelerde bulunan Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, sondaj köpüğünün zararsız bir madde olduğunu söyledi.

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Belediyesi ekipleri köpüğün kaynak noktasında inceleme yaptı.

Halkın endişe duyacağı bir durum olmadığını ifade eden Mansuroğlu, şu şekilde açıklamada bulundu: