Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesindeki duyuruda,
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz."
ifadeleri kullanıldı.
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