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Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak

11:0430/10/2024, Çarşamba
AA
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(Foto: Arşiv)
(Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesindeki duyuruda,
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz."
ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
#Pilot

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