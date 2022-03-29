Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Havada alarm Marmara ve Karadenizde yakın takip
İSTANBUL

Havada alarm: Marmara ve Karadeniz'de yakın takip

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı ve İğneada'da görüntülenen deniz mayınları herkesi telaşlandırmış ve Karadeniz'de ikinci bir emre kadar balıkçılık yasaklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada duyurduğu açıklamasında denizlerdeki mayın keşif görevlerinin sürdüğünü açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
​Havada alarm: Marmara ve Karadenizde yakın takip
Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

Boğaz'da mayın alarmı
GÜNDEM
Boğaz'da mayın alarmı

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
FOTOĞRAF 17
Title
İşgal girişimi sonrası ​Rus donanmasına karşı Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açıyor.
Title
Hafta sonu Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayın sonrası alarma geçildi.
Title
Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılırken harekete geçen SAS timleri mayını etkisiz hale getirdi. ​
Title
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın, SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Title
Öte yandan akşam saatlerinde Erdek’de konuşlu mayın avlama gemileri TCG Akçay, TCG Akçakoca ve TCG Amasra da Karadeniz’e gönderildi.
Title
Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz’da nöbet tutmaya başladı.
Title
Karadeniz sahillerinde görev yapmak üzere 2 C-130 tipideniz karakol uçağı da Çanakkale’den İstanbul’a geldi.
Title
Bu sabah saatlerinde Karadeniz'de ikinci mayın tespit edildi.
Title
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirdi.
Title
Denizlerde ortaya çıkan mayının nasıl engellenebileceğine ilişkin konuşan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Boğaz'a bariyer çekilmesi önerisinde bulundu.
Title
Boğaz'ın içine doğru mayınların geçişini önleyecek bariyer kurulması gerektiğini belirten Kutluk, '' Bu bariyer hafif malzemeden köpük türü şişme malzemeden kolayca yapılıyor. Türkiye'de de var. Bunlar ayrı zamanda petrol sürüklenmesini de durdurmak için yapılmıştır. Petrolü durdurduğu gibi mayınları da durduracaktır.'' dedi.
Title
Söz konusu bariyerlerin bir sürat teknesinin arkasına takılarak hızlı bir şekilde çekilebildiğini vurgulayan Kutluk, ''Boğaz iki ayrı tespit noktasından bu bariyer ile örtülebilir. Örtüldüğü sürece üzerinden gemi geçişi olmayacaktır. Zaten bizde bu örtüyü tehlikeli zamanlar ortaya çıkaracağız. Bu da görmediğimiz yani geceleri, siz ve pusta. Bu kapama ve açmalar ile Boğaz trafiğinin regüle edilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.
Title
İstanbul Boğazı'nın ​Karadeniz'in çıkışından Kuzey'e doğru bir 5-10 millik mesafede bir hava devriyesinin de kurulması gerektiğini kaydeden Kutluk, bu devriyede yer alan deniz karakol uçaklarının bu mayınları görerek tespit etmesini sağlayacaktır dedi.
Title
Mayınların bu bariyerler ile durdurulmasının ardından imha işleminin kolay olduğunu belirten Kutluk, bunların durdurulamaması halinde her hangi bir gemiye çarpması ve batırması ihtimalinin yüksek olduğun dile getirdi.
Title
Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
Title
Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
Title
Aynı gün Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Karadeniz’deki Mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp dikkatli olunmasını istemişti.
Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
Rus donanmasına karşı Ukrayna ordusunun denize serpiştirdiği mayınların fırtına sonrası serbest kaldığına yönelik açıklama sonrası Boğaz için mayın alarmı verdi. Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayının ardından ikinci bir mayın ise bu İğneada açıklarında tespit edildi. Uzmanlar savaş sonrası ortaya çıkan mayın tehlikesine karşı Boğaz'ın belirli saatlerde bariyer ile kapatılması önerisinde bulunuyor.
İl il Ramazan imsakiyesi

İl il Ramazan imsakiyesi

​'11 ayın Sultanı' 2 Nisan'da başlayacak.
Gizli listeyi ifşa etti

Gizli listeyi ifşa etti

​Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır

Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar.

​Dünyanın en dayanıklısı görücüye çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.