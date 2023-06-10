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Hayali ameliyatla 63 milyonluk vurgun

Ücretsiz göz tansiyonu ölçtüklerini söyleyip muayene olan vatandaşların kimlik bilgilerini alan şebeke, büyük vurguna imza attı. Göz ameliyatı yapıldığına dair sahte belge düzenleyen şebeke devleti 63 milyon lira dolandırdı.

Şahin Şen
04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hayali ameliyatlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğratan şebeke çökertildi.

Hayali ameliyatlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğratan şebeke çökertildi.

Hayali ameliyatlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğratan şebeke çökertildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, bazı hastanelerde gerçekleştirildiği belirtilen göz ameliyatlarının aslında hiç yapılmadığını tespit etti. SGK’nın durumu bildirmesi üzerine ekipler çalışmalarını derinleştirdi.

KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis vurgunun nasıl yapıldığını ortaya çıkarttı. Şebekenin özel göz hastanelerinin önüne kurdukları stantta “Ücretsiz Göz Tansiyonu Ölçüyoruz” çağrısı yapıp, muayene olan vatandaşların kimlik bilgilerini temin ettikten sonra bu kişiler adına sahte belgeler hazırladığı belirlendi. Bu belgelerle kağıt üzerinde hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterildiği, hastane yöneticileri ve doktorların açtığı ameliyat kayıtlarıyla masrafın SGK’ya fatura edildiği tespit edildi. SGK’dan güncel enflasyon değeriyle 63 milyon liraya yakın ödeme alındığı ortaya çıktı.

DOKTOR VE HASTANE YÖNETİCİLERİ DE VAR

Operasyon için harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 5 ilde aralarında 29 doktor ve 2 hastane yöneticisinin de yer aldığı 40 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan 3 şüphelinin yurt dışına firar ettiği belirlendi. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




#Operasyon
#SGK
#Küçükçekmece
#Cumhuriyet Başsavcılığı
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