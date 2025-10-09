Haydutluk sınırını da aştı

Dünyanın gözü önünde 2 yıldır Gazze’yi bombalayıp onbinlerce sivili katleden terör devleti İsrail, yasa dışı ablukayı kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoları da hedef alıyor. Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunan terör devleti, dün de Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine saldırdı. İlk müdahale, filo önceki gece Gazze’ye 120 deniz mili (yaklaşık 220 km) mesafedeyken yapıldı.

HÜCUMBOTLARLA SARDI

Vicdan gemisi ve 10 yelkenliyle yola çıkan filo, 2 yelkenli arızalanıp Girit açıklarında demirleyince 1 gemi ve

8 yelkenliyle Gazze’ye devam ediyordu. İsrail donanmasından “durulmaması halinde gemilere müdahale edileceği” anonsu yapıldı. Acil durum protokolünü uygulayan aktivistler telefonlarını denize atıp can yeleklerini giyinip beklemeye koyuldu. Saat 03.30’da gemilerin etrafı hücumbotlarla sarıldı, İsrail askerleri gemi ve teknelere çıktı.

İRTİBAT KOPTU

Filonun amiral gemisi Vicdan’dan yapılan canlı yayında filo sözcülerinden Kasım Aktağ, “Etrafımız sarıldı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor. Bizleri asla unutmayın, gündemde tutun” dedi. Yayın esnasında, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Vicdan gemisi üzerinde uçtuğu görüldü. Ardından yayın kesildi, kameralar karardı, teknelerle irtibat koptu. Gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.

FİLO AŞDOD’A ÇEKİLDİ

İsrail, Sumud Filosu’na yaptığı gibi Özgürlük Filosu’ndaki Vicdan gemisi ve 8 yelkenliye de el koydu. 22 farklı ülkeden aralarında milletvekili, doktor, gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu 142 cesur yürek İsrail askerlerince alıkoyuldu. Bu isimler arasında Türkiye’den 3, Fransa’dan 2, Danimarka’dan da 1 milletvekili var. Gemi ve yelkenliler, aktivistlerle birlikte Aşdod Limanı’na götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen filo yolcuları buradan Ketziot Cezaevi’ne nakledilecek. Aktivistlerin, işgal rejimince işlemlerinin hızlı tamamlanması halinde bugün itibariyle Göç Mahkemesi'ne çıkarılması ve kısa sürede hepsinin sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

Milletvekillerinin gönderilen özel uçakla bugün yurda dönmeleri bekleniyor.

3’Ü MİLLETVEKİLİ 21 TÜRK KAÇIRILDI

Özgürlük Filosu’nda yer alan 142 kişiden 21’i Türk vatandaşı. Yelkenlilerde Türk yoktu. Türklerin tamamı Vicdan gemisindeydi. Onların 3'ü milletvekili, 1’i doktor, 12’si aktivist, 5'i de geminin mürettebatı. İşte Vicdan’daki Türk vatandaşları: Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Tacettin Sarı, Fethullah Kirenci, Taha Ovacı, Akif Yasin Bahçeci, Bayram Kuş, Berat Arıkan, Emrah Atış, Kasım Aktağ, Şamil Özkan, Ramazan Duman, Hüseyin Burak Baygın, Serhat Evin, Hamza Baltacı, Hasan Şerefoğlu, Burçin Günay, Bülent Çebi, Tevfik Aydın ve Mustafa Şekerli.

VİCDAN’A İKİNCİ SALDIRI

Dünkü saldırı, İsrailli korsanların Vicdan gemisine ilk saldırısı değil. Vicdan, 2 Mayıs’ta da Malta açıklarında ilerlerken İsrailli korsanların dron saldırısına uğramış, batma tehlikesi

atlatan geminin onarımı aylarca sürmüştü.

Vicdan gemisi tıbbi malzeme dolu

Gemiler Gazze’deki hastanelere ulaştırılmak üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesiyle doluydu. Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, İsrail ordusunun uluslararası sularda bir kez daha barbarlık ve korsanlık yaptığını kaydetti. Vicdan gemisinde Gazze Şeridi'nde en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzeme bulunduğu bilgisini veren Songür, “Bunların arasında kardiyologlar, genel cerrahi uzmanları, kadın doğum uzmanları bulunuyor. İsrail, Gazze'ye girecek bu doktorlara engel oldu. Geri adım atmıyoruz. Daha büyük gemiler, daha büyük filolar hazırlayıp tekrar yola çıkacağız” dedi.

Korsan Netanyahu

Türk Dışişleri’nden İsrail’e çok sert tepki. Filoya yönelik müdahaleye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir” açıklamasını yaptı. Sivillere yönelik bu saldırının, uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. İsrail'in insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemler kullanan her çabayı hedef almasının bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “İsrail güçlerince alıkoyulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir” denildi. Türkiye'nin Filistin davasını destekleyeceği ve soykırımın sona ermesi için mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.











