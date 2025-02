Hayvan başına et verimi 20 kilo arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli hayvancılığı geliştirerek 2028 yılına kadar et ithalatını bitirme hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hem nicelik hem de nitelik olarak hayvan sayılarının artırılmasını isteyen bakanlık, 2024 yılında 1 milyon 721 bin ton olarak öngördüğü kırmızı et üretimini 2 milyon 41 bin tonun üzerine çıkardı. Ayrıca büyükbaş hayvan başına karkas ağırlığı da verimli hayvanların üreticilerle buluşturulmasıyla artırıldı. Bu anlamda hayvan başına karkas ağırlığı 285 kilogramdan 305 kilogramın üzerine çıkarken hayvan başına et verimi 1 yılda yaklaşık yüzde 10 artırıldı.