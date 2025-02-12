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Hayvan başına et verimi 20 kilo arttı

Hayvan başına et verimi 20 kilo arttı

Ali Kürşat Büyükada
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hayvan başına 285 kilogram olan karkas ağırlık 305 kilograma yükseldi. Verimin artması Türkiye’nin et üretimine de yansıdı. 2024 yılında 1 milyon 721 bin ton olan kırmızı et üretim hedefi aşıldı. Toplam 2 milyon 41 bin tonluk üretim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli hayvancılığı geliştirerek 2028 yılına kadar et ithalatını bitirme hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hem nicelik hem de nitelik olarak hayvan sayılarının artırılmasını isteyen bakanlık, 2024 yılında 1 milyon 721 bin ton olarak öngördüğü kırmızı et üretimini 2 milyon 41 bin tonun üzerine çıkardı. Ayrıca büyükbaş hayvan başına karkas ağırlığı da verimli hayvanların üreticilerle buluşturulmasıyla artırıldı. Bu anlamda hayvan başına karkas ağırlığı 285 kilogramdan 305 kilogramın üzerine çıkarken hayvan başına et verimi 1 yılda yaklaşık yüzde 10 artırıldı.


ETÇİ VE SÜTÇÜ IRKLAR DAĞITILIYOR

Türkiye’de hayvancılığın özellikle Anadolu’da kombine ırklar ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, hayvancılıkta nitelik ve verimi artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM işletmeleri aracılığıyla gebe hayvan verecek. Bu sistemde ve gebe olmayan hayvanları tedarik etmek isteyen üreticilere üretim çeşidine göre dağıtım yapılacak. Et üretecek üreticilere et verimi yüksek hayvan cinsleri, süt üreteceklere süt verimi yüksek hayvan cinsleri verilecek. Hayvancılık yol haritasının da planlı üretime göre açıklandığı belirtiliyor. Bu kapsamda destekler de planlı üretime göre düzenlendi.


2028'E KADAR İTHALAT BİTİRİLECEK

Destekler, verim artışı ve planlı tarıma uyum ile hayvancılıkta ithalat 2028 yılına kadar bitirilecek ve yerli üretim artırılarak hayvancılığın iç pazarda sürdürülebilirliği sağlanacak.


#Ekonomi
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