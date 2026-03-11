Hayvanları çamura sapladılar: Tepki çeken görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da hayvanlara kötü muamelede bulunulan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan işletmeye para cezası uygulandığını ve gerekli düzenlemelerin yaptırıldığını duyurdu.
Kurban Bayramı'na iki ay kala Çorum'da büyükbaş hayvanları çamurda bırakıp hareketlerini kısıtlayarak kilo almalarını sağlayan işletmenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.
Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi: