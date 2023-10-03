HDP sözcüsü PKK’lıları saklamış

Gözaltındaki HDP Parti Meclisi Üyesi Cengiz Topbaşlı’nın, örgütün dağ kadrosunu kuvvetlendirmek için kırsala katılım faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Kamuda öğretmenken 686 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen HDP İstanbul Eş Sözcüsü Mesut Fırat’ın da kırsaldan şehir merkezlerine gelen kadro teröristlere kalacak yer ayarladığı ve teröristlerin yurt dışına kaçışlarının organizasyon şeması içinde olduğu tespit edildi. HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek ve HDP Tuzla eski İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül’ün PKK’nın talimatı doğrultusunda siyasal alanda faaliyet yürüttüğü, HDP Bakırköy İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz’ün örgütün hamle komisyonu üyesi olduğu ve cezaevindeki PKK’lılara moral veren mektuplar yazdığı, HDP Çekmeköy İlçe Eş Başkanı Mehmet Şerif Karakoç’un da örgüte eleman temin ettiği ortaya çıktı.