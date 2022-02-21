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ANKARA

HDP ve FETÖ yalanda birleşti

HDP ve FETÖ, cezaevleri üzerinden yürütülen algı operasyonunda birleşti. Çoğunlukla HDP milletvekillerinin ortaya attığı iddialara FETÖ’cüler de destek çıktı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP ve FETÖ yalanda birleşti
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HDP ve FETÖ, cezaevleri üzerinden yürütülen algı operasyonunda birleşti. Çoğunlukla HDP milletvekillerinin ortaya attığı iddialara FETÖ’cüler de destek çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevleriyle ilgili iddiaların araştırılması için talimat verdi. Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan incelemelerde, iddiaların gerçek dışı olduğu belirlendi.

KOĞUŞLAR SOĞUK DEĞİL

  • HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu “Hatay’daki cezaevinin buzhaneye döndüğü” ve “Çorum’da kadın koğuşlarının erkek memurlarca arandığını” öne sürmüştü. Koğuşların en uygun oda sıcaklığında tutulduğu, koğuşlarınsa erkek memurlarca aranmadığı ortaya çıktı. HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un 16 Şubat’ta dillendirdiği “Patnos Cezaevi’nde son 1 yılda 4 hasta mahpus yaşamını yitirdi” iddiası da gerçek dışı çıktı.

Bahsi geçen cezaevinde son 1 yıl içinde makine veya solunum cihazına bağlı hiç hükümlü ve tutuklu bulunmadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan PKK hükümlüsü Ayşe Gökkan’ın tedavisinin yapılmadığı iddia edilmişti. PCR testi pozitif çıkan Gökkan’ın hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe verdiği öğrenildi.

  • FETÖ’cü hesaplar da İzmir’de 1 çocuk koğuşu bulunduğunu, 17 çocuk ve 14 kadının bir arada yaşadığını öne sürmüştü. Oysa ildeki 3 anne-çocuk ünitesinin her birinde 2 anne ve çocuğun kalabildiği 11’er oda var.
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