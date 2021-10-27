HDPli Gergerlioğlu haddi aştı: TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un bataryasını üretecek SiRo’nun heyetini kabul etti

SiRo heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeden önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaretinde SiRo'nun 20 GWs'lik batarya yatırım planı ile teşvik dosyasını sundu.