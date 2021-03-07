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İSTANBUL TÜRKİYE

Hedef mavi kategori: İstanbul'da 3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öncülüğünde "kontrollü normalleşme" döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkili mücadele edebilmek amacıyla 39 ilçede 4,5 ve 6 Mart tarihlerinde, toplam 281 bin 677 denetim yapıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve meslek odaları ekiplerinin katılımıyla dinamik denetimler her alanda aralıksız sürüyor.

İstanbul'da 7/24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı.

Salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, dinamik denetim sürecinde İstanbul genelinde vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve meslek odaları ekiplerinin katılımlarıyla 4 Mart'ta 122 bin 116, 5 Mart'ta 96 bin 436, 6 Mart'ta 63 bin 125 olmak üzere toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi.

ARALIKSIZ SÜRECEK

Kontrollü normalleşme döneminde, salgınla mücadeleyi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerin katılımıyla her alanda "hedef mavi kategori" parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız devam edecek.

Açıklamada, "Evimizde, işyerimizde, çarşıda-pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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