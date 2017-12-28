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İSTANBUL

Faruk Özlü: Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek

'Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini, bu yüzden politikalarımızın merkezine koyuyoruz ve bunu ancak devlet-özel sektör işbirliği ile yapabiliriz"dedi.

Haber MerkeziAA
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini, bu yüzden politikalarımızın merkezine koyuyoruz ve bunu ancak devlet-özel sektör işbirliği ile yapabiliriz" dedi.

Özel bir ödül töreninin açılışında konuşan Özlü, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin en büyük şirketlerini bir araya getiren ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Capital 500 listesinin, bir yandan şirketlerin performanslarını ortaya koyarken, diğer yandan ekonominin de yıllara göre fotoğrafını çekmesi bakımından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özlü, "20 yıldır yaptıkları listeyle, şirketlerin performanslarını ortaya koyan ve Türkiye ekonomisinin seyrine ayna tutan Capital Dergisi’ni gönülden kutluyorum. Geçen yıl çok zor bir yıldı. Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ekonomik kartlar gündeme geldi. Türkiye’yi, finansal yönden sıkıştırmaya çalışanlar oldu. Türkiye’yi güvensiz, yatırım yapılamaz bir ülke olarak göstermeye çalışanlar oldu. Fakat bugün görüyoruz ki Türkiye yakaladığı ekonomik büyüme performansıyla, uluslararası ilişkilerdeki öncü rolüyle bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı." diye konuştu.

"2023 hedefimizde büyük bir güce sahibiz"

Listeye bakınca tüm bu zorlu şartlara rağmen, özel sektörün Türkiye’nin ortalama büyümesinden çok daha fazla büyüdüğünü görüldüğünü aktaran Özlü, şunları kaydetti:

  • "Listeye bakınca, şirketlerimizin cirolarının da kârlılık oranlarının da arttığını görüyoruz. Yine listeye bakınca; giriş bariyerinin yükseldiğini, yani şirketlerimizin büyüme yolunda yukarı yönlü bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu listenin rakamsal analizleri arttırılabilir. Ama ben listeye bakınca asıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bu liste, Türkiye’deki özel sektörün her geçen gün güçlendiğinin, maniplatif hareketlere rağmen, ekonomimizin emin adımlarla büyümeye devam ettiğinin, yatırım ve üretim hevesinin güçlendiğini gösteriyor. 2023 hedefimizde bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzu gösteriyor."

"En büyük 10 ekonomi arasına girme hedefi, politikalarımızın merkezinde"

Bakan Özlü, yapılan onca kara propagandaya, heves kırma girişimine inat, üretim yapan özel sektör temsilcilerine müteşekkir olduğunu söyledi.

Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan iş adamlarının, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu iyi bildiğini dile getiren Özlü, "Devlet olarak biz de bunun farkındayız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini, bu yüzden politikalarımızın merkezine koyuyoruz ve bunu ancak devlet-özel sektör işbirliği ile yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"Geleceğimizi inşa ederken herkesin rolü önemli"

Özlü, 2023 hedeflerine, iş adamları ve diğer tüm girişimcilerin katkılarıyla ulaşacaklarını, devlet ve özel sektörün rakip değil paydaş olduğunu ifade etti.

Paydaşların birbirinin elini güçlendireceğine inandıklarını belirten Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Geleceğimizi inşa ederken, sizlerin bu süreçte oynadığınız ve oynayacağınız rolün öneminin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dedikleri gibi; ‘Çalışan, üreten, yenilik peşinde olan, istihdam oluşturan girişimcilerimiz, yeni dönemin en muteber insanları olacaktır.’ Biz asli görevimiz olan düzenleyici ve denetleyici rolümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Özel sektörün önünü açmak, engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek konusunda; üzerimize ne düşerse yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

"Teknoloji markalarının zirveyi zorlaması tesadüf değildir"

Faruk Özlü, son dönemin yükselen sektörlerinin de ilk 500’e girmeye başlamasına rağmen, temennisinin, çağın dinamosu olan sektörlerin listenin daha üst sıralarda yer alması olduğunu dile getirdi.

Global listelerde Apple, Google, Samsung gibi teknoloji markalarının zirveyi zorlamasının ve marka değeri açısından ilk sıralara yerleşmesinin tesadüf olmadığına dikkati çeken Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayi 4.0’ın tüm üretim ilişkilerini yeniden şekillendirdiği günümüzde, artık klasik iş kolları, yerlerini yeni iş kollarına bırakmaya başlıyor. Teknoloji, Sanayi 4.0’ın merkezinde yer alıyor. Doğal olarak, teknoloji firmaları da bu yeni dönemin en önemli aktörleri durumunda. Gerek marka değeri, gerekse büyüklük açısından başa güreşen teknoloji firmalarımız arttıkça, sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda global anlamda da rekabetçi yapımız artacaktır.

Diğer taraftan, hepsi çok kıymetli olan listedeki firmalarımız da kendilerini yeni döneme tam anlamıyla adapte etmelidir. Bunun için teknolojik altyapılarını geliştirmeli, Ar-Ge ve inovasyonu olmazsa olmaz kabul etmelidir. Çünkü Ar-Ge ve inovasyonu ihmal eden şirketler, bugün ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, yarının listesinde olamayacaktır. Bu açıdan, sanayi 4.0’ı iyi anlamalı, hedefleri belirlerken öncelik sırasını ona göre yapmalısınız. Sizler, Türkiye’nin en büyük şirketlerisiniz. Bu başarınız, elbette tesadüf değildir. Sizin büyüklüğünüz, Türkiye’nin büyüklüğüdür. Sizin gelişmeniz, Türkiye’nin gelişmesidir. Bu büyüme trendinin hiç düşmemesi temennisiyle, başarılarınızın devamını diliyorum."

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