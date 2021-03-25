​Hedeflere yürüme vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir” dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne katılarak partililere hitap etti. Erdoğan, konuşmasında 19 yılın icraatlarını özetlerken, 2023 ve sonrasına yönelik de önemli hedefler gösterdi.

BU DEFA FARKLI BİR TÜRKİYE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek, son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var.

Merkez Bankası’ndaki değişikliğin ardından oluşturulan spekülasyonlara da değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Şimdi buradan soruyorum, hangi uluslararası yatırımcı geleceğine güvenmediği bir ülkeye gelip şirket kurar ve o ülkenin vatandaşlarıyla iş ortaklığı yapar? Siz, içeride birilerinin ‘battık, bittik, yıkıldık, öldük’ diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir. Dinamik iktisadi yapımızla, mali disiplinimizle, serbest piyasaya ekonomisine bağlılığımızla, her türlü şoka dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık. Gelecek dönemde Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek, çok daha iyi yerlere getireceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara döviz ve altınlarını ekonomiye kazandırmaları çağrısı yaparken, “Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ

Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse, ‘yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek’ olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecektir.

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MEDENİYET NÖBETİNE TALİBİZ

Türkiye’yi, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnsanlığı adalet, merhamet, huzurun teminatı olacak küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. İnşallah bunu başaracağız.

GAZA BASMA VAKTİ

Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. Gündemimizde, gerek 2023 hedeflerimiz içinde yer alan, gerekse gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli ürettiğimiz yeni programlarımız, projelerimiz, hazırlıklarımız var. Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var. Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var.

FOTOĞRAF 11 Hedef 2071: Fotoğraflarla AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük kongresinde, "Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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DEMOKRASİDEN GÜVENLİĞE

Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyaya ve ülkemizin orada alacağı konuma dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var.

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SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

Gündemimizde, teröriste terörist diyemeyenlerin riyakarlıkları var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimize, kadınlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var. Diyarbakır’da ağlayan annelerin, yavrularıyla ilgili bir çift laf edemeyenlere söyleyecek çok sözlerimiz var. Gündemimizde, ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır

GÜNDEMİMİZ MİLLETİN GELECEĞİ

Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye’ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK’dan FETÖ’ye ve hatta DEAŞ’a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var. Gündemimizde, son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var.

Milletimizin istediği anayasayı yapacağız

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan şunları söyledi: Türkiye’nin neredeyse iki asrı bulan anayasa arayışında, milletimizin içine sinen ve dört elle sarılacağı, sahipleneceği bir metne kavuşamadık. Darbenin üzerinden silindir gibi geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik sıkıntıların altında ezilmiş bir halka silahların gölgesinde onaylatılan bu anayasa, lafzı ve ruhuyla arkasındaki vesayetçi güçlerin eseridir. 1982 yılında kabul edilen mevcut anayasamızın üzerinden 29 yıl geçti. Yani bu anayasa, tarihi periyodu içinde de artık geçerliliğini kaybetmiştir.

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OYNAT 04:31 AK Parti'den paylaşım: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.



Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.



Büyük kongreyi 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla düzenleyen AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.



Video paylaşımına 'Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var.' notu düşüldü.



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84 MİLYONU İÇERECEK

Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasayı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz bir gereğidir. Nitekim, yeni ve sivil anayasa teklifimiz, fikri temeli olmadığı için dikkate almayı gerektirmeyen kimi sığ itirazlar dışında, her kesimde olumlu yankı bulmuştur. Peki, biz nasıl bir yeni anayasa istiyoruz? Bizim baktığımız yerden, bu sorunun tek bir cevabı vardır, milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Dolayısıyla, bu yeni anayasanın ruhunda millet, yani insan olmalıdır. Bu yeni anayasanın özü, tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. Bu yeni anayasa, ilhamını ihtişamlı geçmişimizden alan, yönü Türkiye’nin geleceğine dönük, toplumun birlikte yaşama ve geleceğini birlikte kurma iradesinin ürünü asırlık bir sözleşme, bir vizyon belgesi olmalıdır. Velhasıl yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır.

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GÜNDEM AK Parti MKYK'sı belli oldu: Erdoğan'ın yeni 'A Takımı'nda sürpriz isimler var

YENİ YILDA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye’nin bugün, yeni bir anayasa için, hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, AK Parti Genel Merkezi’nde, akademi dünyasında, çeşitli sivil toplum kuruluşları nezdinde yürüyen, hepsini de yakından takip ettiğimiz çalışmalar var. Aynı şekilde diğer partilerin ve ilgili kuruluşların da benzer hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bunlar, önce ilkeler, sonra somut metinler düzeyinde belirli bir olgunluğa geldiğinde bir araya getirilecek ve milletimizin gözü önünde tartışmaya açılacaktır. Bir başka ifadeyle, yeni anayasa, açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacaktır. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de, mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Gelin, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir anayasaya kavuşturalım.

Lokomotifimiz aile, eğitim ve kültür olacak

Erdoğan şunları söyledi: Önümüzdeki dönemde politikalarımızın lokomotifi olacak aile, eğitim ve kültür başlığıdır. Kalbimizi aile, aklımızı eğitim, her ikisi birlikte kültürümüzü şekillendirir. Aile değerleri zayıflamış veya ortadan kalkmış toplumların sadece medeniyetin maddi unsurlarıyla varlığını idame ettirmesi mümkün değildir. Yeni nesiller, binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aile ortamından, aileden tevarüs edilen değerlerden ve nihayet mektepte biçimlenen şahsiyetten mahrum bir şekilde yetişiyor. Bu tablo bize, yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Medeniyet nöbetini devralacaksak, işe önce buradan başlamamız gerekiyor. Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız.

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Dostlarımızı arttıracağız

Dış politikada, Türkiye’nin elindeki araçları hem güçlendirdiklerini hem de çeşitlendirdiklerini belirten Erdoğan, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısını 251’e yükselttiklerini dile getirdi. Erdoğan şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı ile 2053’e

“Niyet hayır, akıbet hayır” diyerek bir kez daha yaptıklarının ve yapacaklarının muhasebesini millete arz etmek istediklerini belirten Erdoğan, bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda birlikte yürüdükleri için şükranlarını sundu. Milletin, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı’nı, Milliyetçi Hareket Partisi ile seçimlerde ve Meclis’te devam ettirerek, mücadelenin saflarını tahkim ettiklerini ve genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, “Hangi partiden olursa olsun, Cumhur İttifakı’na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı’yla kavuşturacağız” dedi.

Yeni MYK belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu›nu (MYK) açıkladı. Çelik›in açıkladığı liste şu şekilde: Binali Yıldırım - Genel Başkanvekili, Numan Kurtulmuş - Genel Başkanvekili, Hayati Yazıcı - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Erkan Kandemir - Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz - Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ - Tanıtım Medya Başkanı, Efkan Ala - Dış İlişkiler Başkanı, Jülide Sarıeroğlu - Sosyal Politikalar, Özlem Zengin - Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı, Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı, Nurettin Canikli - Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen - AR-GE ve Eğitim Başkanı, Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Çiğdem Karaarslan - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı, Fatih Şahin - Genel Sekreter, Ömer Çelik - Parti Sözcüsü, Ayşe Keşir - Kadın Kolları Başkanı, Eyüp Kadri İnan - Gençlik Kolları Başkanı. Naci Bostancı - TBMM Grup Başkanı, Mahir Ünal - TBMM Grup Başkanvekili, Mustafa Elitaş - TBMM Grup Başkanvekili, Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili, M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili, Cahit Özkan - TBMM Grup Başkanvekili.

Nurettin Canikli

Efkan Ala

Binali Yıldırım

Numan Kurtulmuş

İşte A takımı

Kongre döneminde teşkilatlarını önemli oranda yenileyen AK Parti, parti üst yönetimini de dünkü Büyük Kongre ile revizyona soktu. AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kritik kadroya takviye yapıldı. Kongrede tüzük değişikliği ile birlikte AK Parti’nin en önemli karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) yapısı da değiştirildi. MKYK’nın üye sayısı 50’den 75’e çıkarıldı. Yeni A takımının oluşumunda bölgesel dengeler gözetilerek, toplumda her kesime hitap edecek bir zenginlik yansıtıldı. MKYK, daha da gençleşti ve kadın üye sayısı arttırıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni A takımından detaylar:

23 KADINA GÖREV

AK Parti teşkilatlarında sağlanan yenileşme MKYK’da da sağlandı. Eski MKYK’dan 22 isim liste dışı kalırken, MKYK’ya yeni giren üye sayısı 47 oldu. Bu MKYK’da yaklaşık yüzde 63 yenilenme anlamına geliyor. MKYK’da 23 kadın şans buldu. Bu isimler Ayşe Böhürler, Behiye Eker, Belgin Uygur, Büşra Paker, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Nurcan Dalbudak, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi ve Tuğba Vural Çokal.

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TOPLUM KUCAKLANDI

MKYK’ya giren isimlerden biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu. Ocak ayında vefat eden ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğlu Mücahid Birinci, İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye geçen ve parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı Tuba Vural Çokal, KAGİDER’in kurucuları arasında yer alan Sunay Karamık da listede dikkat çeken isimlerden. Alevi kanaat önderi Metin Tahran, Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu da listedeki yeni isimler oldu.

ESKİ BAKANLAR

MKYK’ya tecrübeli isimler de dahil oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra eski bakanlar Bekir Bozdağ, Bülent Tüfenkci, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Ömer Çelik MKYK’ya girdi. Yerel yönetimde tecrübeli belediye başkanları da MKYK’ya girdi. Bu isimler Tahir Akyürek, Menderes Türel, Mehmet Özhaseki.

Erdoğan, mevcut AK Parti MYK’yı da yeni MKYK’da Mahir Ünal dışında korudu. Eski Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile eski Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam MKYK’ya girdi. Adnan Menderes hükümetlerinin önemli bakanlarından Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri de MKYK’da yer alan isimlerden oldu.

TAKIMIN DUAYENLERİ

MKYK listesinde AK Parti’nin 2003 yılı 1. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen ve o günden bugüne kadar aralıksız yer görev yapan Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ile Malatya Milletvekili Öznur Çalık kurulun en kıdemli isimleri olarak yerlerini korudu.

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Erdoğan, MKYK’da Rizeli 7 hemşehrisine yer verdi. Yeni MKYK listesinde 68 yaşında Hayati Yazıcı ve Orhan Miroğlu en yaşlı olurken, en genç ise 31 yaşında Ahmet Büyükgümüş oldu. Yeni MKYK’da kadın üyelerden üçünün ismi Fatma, erkek üyelerden 4’ünün ismi ise Mehmet. MKYK’da üç Ahmet ismi de bulunuyor. Bursa eski İl Başkanı Ayhan Salman, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit, AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı listede dikkat çekti.

GENEL BAŞKANA 2 VEKİL

Tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği sayısı 2’ye çıkarıldı. Değişiklikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu. “Parti sözcülüğü” statüsüne ilişkin değişiklik yapıldı. dı. Tüzük değişikliği ile diğer parti organı Merkez Disiplin Kurulu’nun (MDK) da üye sayısı 15’e yükseltildi. MKYK’da yer alan İffet Polat ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban MDK’ya kaydırıldı.

1428 oyla yeniden başkan

Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, oyunu 1 No’lu sandıkta kullandı. Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7’nci kez seçildi. Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullanıldığını, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı teşekkür konuşmasında, “AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 2023, Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

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ZİLLET İTTİFAKI YOLLARINA DEVAM ETSİN

Erdoğan, şunları söyledi: Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı’nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz.

İlk tebrik Bahçeli’den

NOTLAR...

-Erdoğan, konuşmasının başında Fatiha Suresi’nin mealini okudu. Salonda Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ayrılan koltuklarla protokolde ilk sırada oturanların arasına iki sandalye mesafesi boşluk bırakıldı.

KÜRSÜDE 110 DAKİKA

-Ankara Spor Salonu’nda toplanan kongre saat 10.00’da çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk konuşmasını eşi Emine Erdoğan ile birlikte selamladığı salon dışındaki partililere saat 10.40’da yaptı. Erdoğan’ın saat 11.23’de başlayan kongre konuşması ise yaklaşık 110 dakika sürdü. Erdoğan, konuşmasını saat 13.13’de noktaladı.

MHP’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

-Kongreye 11 siyasi partinin yanı sıra 51 STK temsilci gönderdi. HDP, DEVA ve Gelecek Partisi davet edilmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kongreye bir telgraf gönderdi. En geniş temsil edilen Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. MHP’yi, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ile MYK üyesi Nevin Taşlıçay temsil etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP’ye ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, büyük ve güçlü Türkiye için bizimle birlikte yürüdükleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KAR DURDURAMADI

-Yoğun kar yağışına rağmen AK Partililer kongreye büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin her yerinden kongreye katılan partililer sabahın erken saatlerinde salonu ve dışını doldurdu. Kar yağışına dikkat çeken Erdoğan da “Özellikle kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

-Kongre nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları kuruldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Salona giremeyen partililer için dışarıya dev ekranlar kuruldu.

KORONA TEDBİRLERİ

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrede alınan korona tedbirleri konusunda, şehirlerden gelecek delegelere detaylı bir doküman gönderildiğini söyledi. Kandemir, “5 kişilik doktor arkadaşlarımızdan oluşan pandemi kurulumuz var. Bu arkadaşlarımız hem yolculuk hem de salonda nelere dikkat edileceğini, hassasiyetleri, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan çok detaylı bir çalışma yaptılar” dedi.

DİVAN YAVUZ’A EMANET

-Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

2071’E YÜRÜYORUZ

-Salonda ‘Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır’, ‘Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır’, ‘Millet bir hedef bir, ‘Liderimizn yanında 2023 yolundayız’, ‘Güven ve istikrar için 2023, 2053 ve 2071’e yürüyoruz’, ‘Yine gözümüz yükseklerde 2023’ yazan çeşitli afisler asıldı. Bursa’dan katılan partililer, milli araç TOGG’un pankartını açtı. Hakkari teşkilatı ise Erdoğan’a sevgisini Kürtçe afiş ile gösterdi.

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ESKİ KONGRELERE VURGU

-Erdoğan, eski AK Parti kongrelerine tek tek vurgu yaptı. Erdoğan, “Ekim 2003’teki ilk olağan kongremizde, ‘Her Şey Türkiye İçin, Bu Işık Hiç Sönmeyecek’ diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006’daki ikinci olağan kongremizde, ‘Türkiye’nin Partisi, Türkiye’nin Lideri’ diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 2009’daki üçüncü olağan kongremizde, ‘Biz Birlikte Türkiye’yiz’ diyerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 2012’deki dördüncü olağan kongremizi, ‘Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023’ diyerek taçlandırmıştık. Eylül 2015’deki beşinci olağan kongremizde ‘2023 Kararlığımızı’ tekrar vurgulamıştık. Ağustos 2018’deki altıncı olağan kongremizi, ‘Millet Bir, Hedef Bir’ diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de ‘İnandığın Yolda Yürü’ diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi, ‘Türkiye İçin Güven Ve İstikrar’ azmiyle topluyoruz” dedi.

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ÜÇ YENİ ŞARKI

-Kongre için söz ve müzikleri Ceyhun Çelikten’e ait “İstikamet istikbal”, “Tek kalp” ve “İman varsa imkan vardır” adlı üç şarkı hazırlandı. Ayrıca, Kayhan’ın “Seninle her şeye varım ben” şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlatıldığı “Lider” isimli bir belgesel film de gösterildi. Kongre nedeniyle hazırlanan ve AK Parti’nin Twitter hesabından paylaşılan klip, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

MASKEDE KKTC DETAYI

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kongre süresince, KKTC ziyareti sırasında kendisine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından hediye edilen “Lefkara” adı verilen nakışla işlenmiş maskeyi taktı.

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81 il’e selam