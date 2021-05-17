Hem uçtu hem cümbüş çaldı.

Sami Kaya, Talas ilçesinde bulunan 1870 rakımlı Ali Dağı'nda tandem pilotluğu yapan arkadaşı Semih Er ile birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Akademisyen Kaya, Kayseri semalarında hem paraşüt ile uçtu hem de cümbüş çaldı.

HAVADA PİKNİK DE YAPTIK

Kentte uzun yıllardır tandem pilotluğu yaptığını belirten Semih Er, "2 kişilik uçuşlar yapıyoruz. Eğitim almak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim için gökyüzünde yapılan ilginç şeyler sosyal bir proje gibi oluyor. Gökyüzünde yapılan farklı etkinliklerle uçmanın ne kadar keyifli olduğunu göstermiş oluyoruz. Engellilerle yapılan farklı etkinliklerimiz oldu. Havada piknik yaptık. Bu etkinlikte de havada cümbüş çaldık" diye konuştu.

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Sami Kaya ise kendisi için ilginç bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, "Sevdiğim şeyleri bir arada yapmak istedim. Müzik ve uçmayı çok seviyorum. Cünbüşü de çok sevdiğim için ikisini bir arada yapmak istedim. Semih ile görüştüm ve bunu gerçekleştirdim. İleride başka müzik aletleri ile ya da başka müzisyen arkadaşlarımızla gökyüzünde koro yapmak istiyorum. Cünbüşe salgın döneminde başladım. Bu sazın bilinirliğine katkı sağlamak için gökyüzünde böyle bir şey yapmak istedim" ifadelerini kullandı.