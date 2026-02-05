Hendek Cezaevi'nde yangın: Dumandan etkilenenen 11 kadın hükümlü hastaneye sevk edildi

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu depo bölümünde 4 Şubat 2026 günü saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapılmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 11 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."