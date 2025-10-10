Hepsi İsrail’den şikayetçi oldu

Adli Tıp’ta muayeneden geçirilen Sumud aktivistlerinin savcılara verdiği ifadelere Yeni Şafak ulaştı. Emine Güneş, Alpaslan Arslan ve Zeynel Abidin Özkan, yaşadıklarını anlatıp İsrail’den şikayetçi oldu. Arslan, savcılara “Uluslararası hukuk ve insanlık onurunu yok sayan İsrail devletinin tüm yetkilileri ve yöneticilerinden şikayetçiyim. Konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne kadar taşınıp haklarımın savunulmasını Türkiye Cumhuriyeti’nden talep ediyorum” dedi. Özkan, rehin alındıktan serbest bırakılıncaya kadar İsrail askerlerinin yaptığı fiziki ve psikolojik işkenceden dolayı davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Kadın ve erkek gardiyanlarca mahremiyet ihlali yaşandığını, çevirmenlerin ifadeleri kasıtlı çarpıttığını anlatan Güneş ise deport belgesini imzalamaya zorlandığını, reddedince tehdit edildiğini kaydetti. Güneş, ağır ve sistematik işkenceye maruz kaldığını belirterek tüm şahıs ve kurumlardan şikayetçi oldu.