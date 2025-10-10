Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hepsi İsrail’den şikayetçi oldu

Hepsi İsrail’den şikayetçi oldu

Burak Doğan
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güneş, ağır ve sistematik işkenceye maruz kaldığını belirterek tüm şahıs ve kurumlardan şikayetçi oldu.
Güneş, ağır ve sistematik işkenceye maruz kaldığını belirterek tüm şahıs ve kurumlardan şikayetçi oldu.

Adli Tıp’ta muayeneden geçirilen Sumud aktivistlerinin savcılara verdiği ifadelere Yeni Şafak ulaştı. Emine Güneş, Alpaslan Arslan ve Zeynel Abidin Özkan, yaşadıklarını anlatıp İsrail’den şikayetçi oldu. Arslan, savcılara “Uluslararası hukuk ve insanlık onurunu yok sayan İsrail devletinin tüm yetkilileri ve yöneticilerinden şikayetçiyim. Konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne kadar taşınıp haklarımın savunulmasını Türkiye Cumhuriyeti’nden talep ediyorum” dedi. Özkan, rehin alındıktan serbest bırakılıncaya kadar İsrail askerlerinin yaptığı fiziki ve psikolojik işkenceden dolayı davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Kadın ve erkek gardiyanlarca mahremiyet ihlali yaşandığını, çevirmenlerin ifadeleri kasıtlı çarpıttığını anlatan Güneş ise deport belgesini imzalamaya zorlandığını, reddedince tehdit edildiğini kaydetti. Güneş, ağır ve sistematik işkenceye maruz kaldığını belirterek tüm şahıs ve kurumlardan şikayetçi oldu.


#Emine Güneş
#Küresel Sumud Filosu
#aktivist
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi