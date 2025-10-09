Öğrenciler Gazze için yürüdü

Yeni Şafak
Haber Merkezi
18:049/10/2025, Perşembe
Aziziye Okulları öğrencileri Gazze’de yapılan soykırıma tepki için yürüdü.
Aziziye Okulları öğrencileri Gazze’de yapılan soykırıma tepki için yürüdü.

Aziziye Okulları öğrencileri 7 Ekim Filistin Dayanışma Günü’nde Gazze’de yapılan soykırıma tepki için yürüdü. ‘Aziziye’den Ses, Filistin’e Nefes’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Gazze halkının yanında olduklarını haykırdı.

Ankara Yenimahalle’de Vatan Caddesi’nden başlayarak Demetevler ve İvedik Caddesi güzergâhını izleyen kortej, ‘Özgür Filistin’ çağrısını haykırdı.

Öğreciler dersimiz her zaman Gazze diyerek slogan attı. Filistin bayrakları ve barış temalı dövizlerle yürüyüş boyunca birlik, vicdan ve dayanışma mesajları verildi.

Etkinlikte öğrenciler, “Okulumuz bombalanmıyor, hiç bir okul bombalanmasın’’ diyerek soykırımı haykırdı.

Bu yürüyüş bir vicdan borcudur

Yürüyüşün ardından Aziziye Okulları bahçesinde Filistin için kermes yapıldı. Okul yönetimi tarafından bahçede öğrencilerle ezgiler söylendi. Etkinliklerde öğrencilere ve misafirlere Kudüs’ün tarihi, kültürel ve insani yönlerine dair farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Aziziye Okulları Genel Müdürü Fatmanur Günaydın Çakır, “Filistin halkı yalnız değildir. Bizler, Aziziye ailesi olarak adaletin, merhametin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüş bir dayanışma çağrısı değil, bir vicdan borcudur” dedi.

Etkinlik, Sırr-Kudüs Macerası, sinema gösterimi ile sona erdi. Katılımcılar, Filistin’deki çocuklara umut ve kardeşlik mesajı gönderdi.



#Gazze
#yürüyüş
#Aziziye Okulları
