Hepsi pilot olmak istiyor

Uçuş gösterisini gerçekleştiren Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi Lideri Pilot Albay Mustafa Tekindor, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Tekindor “Çocukların mutluluklarını gözlerinden okuyoruz. Hepsi pırıl pırıl. Onlar bizim geleceğimiz. Uçağa binmeden önce büyüyünce ne olmak istediklerini soruyoruz, hepsi farklı yanıtlar veriyor. Uçaktan indikten sonra tekrar sorduğumuzda hepsi pilot olmak istediklerini söylüyor. Ne kadar çocuğu havacılığa aşık yetiştirebilirsek semalarımız o derece özgür olur” dedi. Jandarma Pilot Yarbay Aydın Güler de şöyle konuştu: “Teknofest ilk senesinden beri birçok çocuğun hayatına dokundu. Normal zamanda bir uçağın, helikopterin, Kızılelma’nın yanından geçemeyen çocuklar şu an dokunabiliyor. Küçük dokunuşlar büyük etkilere sebep olabiliyor. Havacılığa olan sevdalarını gözlerinden görebiliyoruz.”