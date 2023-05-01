Hepsi pilot olmak istiyor

Havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bugün son gün.
Havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde bugün son gün. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Teknofest İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Dünkü uçuş gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Hava Kuvvetleri akrobasi timi “Türk Yıldızları” da gösteri uçuşu yaptı.
SEMALARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN
Uçuş gösterisini gerçekleştiren Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi Lideri Pilot Albay Mustafa Tekindor, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Tekindor “Çocukların mutluluklarını gözlerinden okuyoruz. Hepsi pırıl pırıl. Onlar bizim geleceğimiz. Uçağa binmeden önce büyüyünce ne olmak istediklerini soruyoruz, hepsi farklı yanıtlar veriyor. Uçaktan indikten sonra tekrar sorduğumuzda hepsi pilot olmak istediklerini söylüyor. Ne kadar çocuğu havacılığa aşık yetiştirebilirsek semalarımız o derece özgür olur” dedi. Jandarma Pilot Yarbay Aydın Güler de şöyle konuştu: “Teknofest ilk senesinden beri birçok çocuğun hayatına dokundu. Normal zamanda bir uçağın, helikopterin, Kızılelma’nın yanından geçemeyen çocuklar şu an dokunabiliyor. Küçük dokunuşlar büyük etkilere sebep olabiliyor. Havacılığa olan sevdalarını gözlerinden görebiliyoruz.”