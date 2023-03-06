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Hepsi tahta mazgallı sığınakta ele geçirildi: Mardin'de PKK operasyonu

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

13:32 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Mardin'de PKK operasyonu

Mardin'de PKK operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-kış 22 Şehit GK Evren Başçı 2023-2" operasyonunda teröristlerce kullanılan tahta mazgallı sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram el yapımı patlayıcı, kullanıma hazır M72A2 LAW silahı (tek kullanımlık roket), 5 anti tank roket mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 350 kilogram gıda malzemesi, güneş paneli, kadın kıyafeti ve tıbbi malzeme bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.



#PKK operasyonu
#Mardin
#sığınak
1 saat önce
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Hepsi tahta mazgallı sığınakta ele geçirildi: Mardin'de PKK operasyonu
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