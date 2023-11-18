Her yeri yıktı geçti: Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Marmara'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptali yaşanıyor. İstanbul'da şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri ile Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında da çok sayıda sefer karşılıklı olarak iptal edildi.