|
Gündem

Her yeri yıktı geçti: Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, fırtına uyarısı yapılmasının ardından, fırtınadan kaçan ve ilerlemekte güçlük çeken 50’ye yakın yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı.

14:07 - 18/11/2023 Cumartesi
Diğer
Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler limana sığındı

Karadeniz’de etkili olan kötü hava şartlarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop’un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, fırtına uyarısı yapılmasının ardından, fırtınadan kaçan ve ilerlemekte güçlük çeken 50’ye yakın yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı.

Sinoplu vatandaşlar, geçmişte gemilerin fırtına dolayısıyla sıklıkla Sinop kıyılarına yanaştığını ancak bugün eskiye göre limanda çok daha fazla geminin demir atmış vaziyette olduğunu söylediler.



#Sinop
#fırtına
#liman
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri