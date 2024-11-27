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Herkes teyakkuzda olmalı

Herkes teyakkuzda olmalı

Nur Banu Aras
04:0027/11/2024, الأربعاء
G: 27/11/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini, farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık olunduğunu belirten Fidan, “Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir” diye konuştu.


AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ

Dinleri veya inançları temelinde ibadet yerlerine ve kişilere yönelik yapılan saldırılarla mücadele etmek için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Fidan, ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara karşı direnç geliştirmek gerektiğini kaydetti. “İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır” ifadesini kullanan Fidan, herkesin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.


Kamuda vatandaş odaklı denetim

  • Cumhurbaşkanlığı, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bir genelge yayımladı. Genelgede öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti olarak belirlendi. Buna göre, vatandaşların usulüne uygun müracaat ve şikayetleri titizlikle incelenecek. Hızlı bir şekilde denetim veya soruşturma başlatılacak, sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacak. Eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere kamu hizmetleri vatandaş memnuniyetini artıran bir anlayışla sunulacak. Kayıt dışılık, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temini, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gibi vatandaşı etkileyen her türlü faaliyet mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilecek. Kamu görevlilerinin niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplini ve iş performansının artırılması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması sağlanacak. Rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarını Devlet Denetleme Kurulu yapacak.



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