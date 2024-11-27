Herkes teyakkuzda olmalı

Cumhurbaşkanlığı, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bir genelge yayımladı. Genelgede öncelikli hedef vatandaş memnuniyeti olarak belirlendi. Buna göre, vatandaşların usulüne uygun müracaat ve şikayetleri titizlikle incelenecek. Hızlı bir şekilde denetim veya soruşturma başlatılacak, sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacak. Eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere kamu hizmetleri vatandaş memnuniyetini artıran bir anlayışla sunulacak. Kayıt dışılık, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temini, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gibi vatandaşı etkileyen her türlü faaliyet mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilecek. Kamu görevlilerinin niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplini ve iş performansının artırılması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması sağlanacak. Rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarını Devlet Denetleme Kurulu yapacak.