Herkes teyakkuzda olmalı

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini, farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık olunduğunu belirten Fidan, “Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir” diye konuştu.
Dinleri veya inançları temelinde ibadet yerlerine ve kişilere yönelik yapılan saldırılarla mücadele etmek için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Fidan, ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara karşı direnç geliştirmek gerektiğini kaydetti. “İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır” ifadesini kullanan Fidan, herkesin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.