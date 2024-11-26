Dışişleri Bakanı Fidan: İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez

Bakan Fidan, bu endişeleri bir kez daha yinelemek istediğini kaydederek, "

İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. İşte bu nedenle böylesine kritik bir dönemde İttifak'ın mesajlarının net şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek sesle konuşması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifak'ımız daha güçlü, daha görünür, diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunlara işaret etmekte daha etkili olmalıdır.