Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il

“Deprem sonrası kentimize yapılan göç öncesinde pandemide de biz bunu yaşadık. Bu göç planlı olarak yapılıyor, biz biliyoruz deprem bölgesinden kaç kişinin geldiğini. Ama pandemi süresinde de çok ciddi anlamda öngörülemeyen tersine göç yaşandı. Bundan 30-40 yıl önce İstanbul’a, Ankara’ya büyük şehirlere göçen insanlarımız orada ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra artık bu kente geri dönmeyle ilgili hareket içerisinde oldular. Onun için bizim hazırlıklarımız tamam, biz bunun çalışmasını yaptık sadece bakanlığın onayını bekliyoruz”