Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il

Sinop
Sinop kent merkezinde yeni yaşam alanları oluşturmak için mevcutta girişimlerinin olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Yeni bir kent kurmak, Sinop’un tarihi yarım adasını açık hava müzesine çevirmek, onun dışında yeni Sinop kurmakla ilgili planlarımız hazır, sadece bakanlık onayını bekliyordu. Bu süreç te biraz gecikti açıkçası. Zaten bu deprem bize gösterdi ki, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda kentlerin gelecekteki nüfus projeksiyonuyla ilgili hesaplamalarının yeniden yapılması lazım” diye konuştu.
Yeni imar planları yapılırken yıl ve nüfus ile ilgili hesaplama yapıldığını kaydeden Başkan Ayhan, “Bundan 20 yıl sonra Sinop’un nüfusunun 80 bin olacağı öngörüsü, bilimsel çalışması sonrası kent ona göre planlanır. Zaten deprem sonrası nüfus hareketi olmasa dahi, turistik belde olduğumuz için kış ile yaz nüfusumuz arasında ciddi fark var. Bizim nüfusumuz yazın 300-400 bine çıktığında bu planların bize yetersiz olduklarını biliyoruz. Gelecekte umarım yaşamayız ama yaşayacağımız toplumsal ve jeolojik sıkıntılar neticesinde kentimizde oluşabilecek bir göç akını karşısında kentimizin imar planlarıyla ilgili tolerans eşiğinin biraz daha geniş tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Daha büyük göç hareketleriyle karşIlaşabiliriz
Sinop’un gelecekte daha büyük göç hareketliliği yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Ayhan, “Şu anda kentimizde 2 binin üzerinde depremzede vatandaşımız var. Belki bunların 300-500’ü burada yaşamına devam etmek isteyecek ama bu da bize bir öngörü. Daha sonrasında daha büyük göç hareketleriyle karşılaşabiliriz. Bu sebeple dileğimiz projemizin bir an önce hayata geçirilmesi” ifadelerini kullandı.