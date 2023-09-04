Himmet parası emanetçi esnafta

FETÖ’ye ait gaybubet ve güncel yapılanmada kullanılan öğrenci evlerine yönelik baskınlarda binlerce döviz ve Türk Lirası’nın ele geçirilmesi örgütü panikletti. Güvenlik güçlerinin takibe aldığı militanlar, paraları kaptırmamak için yeni yollara başvurdu. FETÖ’ye yakın esnafları devreye alan terör örgütü, himmet adı altında toplanan ve yurt dışından çeşitli yollarla Türkiye’ye gelen paraları finansçı adlı örgüt üyelerinin evlerinde tutmaktan vazgeçip, örgüt üyesi esnaflara emanet etti. İstihbarat birimlerinin çalışmalarına göre FETÖ, toplanan paraları korumanın yanı sıra, öğrenci evlerine ait bilgileri yer aldığı listeleri yurt dışına iletti. İstihbarat birimlerinin Signal programı üzerinden deşifre ettiği mesajlara göre, FETÖ’nün mali yapıyı güçlendirmek için ‘yitikler’ adını verdiği örgütten uzaklaşmış esnafları kazanmak için faaliyet yürütmeye başladı.