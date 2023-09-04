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Himmet parası emanetçi esnafta

FETÖ’cülerin son operasyonlarda yüklü miktarda paralarla yakalanması sonrası yeni yollara başvurduğu belirtildi. Örgüt militanlarının himmet adı altında topladığı ve yurt dışından çeşitli yollarla Türkiye’ye soktuğu paralar, finansçı örgüt üyeleri yerine, FETÖ’cü esnaflara emanet edildiği belirlendi.

Şahin Şen
04:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
FETÖ’cülerin son operasyonlarda yüklü miktarda paralarla yakalanması sonrası yeni yollara başvurduğu belirtildi.

FETÖ’cülerin son operasyonlarda yüklü miktarda paralarla yakalanması sonrası yeni yollara başvurduğu belirtildi.

FETÖ’ye ait gaybubet ve güncel yapılanmada kullanılan öğrenci evlerine yönelik baskınlarda binlerce döviz ve Türk Lirası’nın ele geçirilmesi örgütü panikletti. Güvenlik güçlerinin takibe aldığı militanlar, paraları kaptırmamak için yeni yollara başvurdu. FETÖ’ye yakın esnafları devreye alan terör örgütü, himmet adı altında toplanan ve yurt dışından çeşitli yollarla Türkiye’ye gelen paraları finansçı adlı örgüt üyelerinin evlerinde tutmaktan vazgeçip, örgüt üyesi esnaflara emanet etti. İstihbarat birimlerinin çalışmalarına göre FETÖ, toplanan paraları korumanın yanı sıra, öğrenci evlerine ait bilgileri yer aldığı listeleri yurt dışına iletti. İstihbarat birimlerinin Signal programı üzerinden deşifre ettiği mesajlara göre, FETÖ’nün mali yapıyı güçlendirmek için ‘yitikler’ adını verdiği örgütten uzaklaşmış esnafları kazanmak için faaliyet yürütmeye başladı.

Vizesiz ülkelerden kaçış yapın!

Signal yazışmalarında, mahkeme süreci sona eren ve pasaport şerhleri kaldırılan FETÖ’cülerin, yurt dışına çıkmak için vizesiz giriş yapılabilen ülkelerden Avrupa’ya geçiş yapmaları yönündeki talimatlar da yer aldı.

Günlük evler AIRBNB’den

FETÖ’cülerin yurt dışına çıkış öncesi kullanacakları evleri, ‘Airbnb’ adlı günlük ev kiralama uygulamasından yakınları adına kiralamaları gerektiği bilgisi de Signal yazışmalarında tespit edildi.



#FETÖ
#Operasyon
#terör örgütü
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