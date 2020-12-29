Gündem Hırsızlar kasayı delik deşik etti 260 bin liralık vurgun yaptılar
İSTANBUL

​Hırsızlar kasayı delik deşik etti: 260 bin liralık vurgun yaptılar

Hırsızlar kasayı delik deşik etti: 260 bin liralık vurgun yaptılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısından iş yerine giren iki kişi, çelik kasayı matkapla delerek içindeki 260 bin lirayı çaldı. Polis, kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi "Kasayı delik deşik etmişler, bunu yapmak için 2-3 saat uğraşmaları gerek" ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kasayı delik deşik eden hırsızların bu işlem için birkaç saat uğraştıkları tahmin ediliyor.
Kasayı delik deşik eden hırsızların bu işlem için birkaç saat uğraştıkları tahmin ediliyor.

Geçen cumartesi gecesi 5 katlı binanın çatısından giren ve merdivenlerden aşağıya inen iki şüpheli, birinci kattaki iş yerine yöneldi. Güvenlik kameralarını çalışmaz hale getiren şüpheliler, çelik kapıyı matkap, levye gibi aletlerle kırarak içeriye girdi.

KASAYI DELMİŞLER

Çelik kasayı da matkapla delen şüpheliler, içindeki 260 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Pazartesi günü kırık kapı ve açık kasayı gören iş yeri çalışanları, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve delil araştırması yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

'2-3 SAAT UĞRAŞMALARI LAZIM'

İş yeri sahibi Memiş Akpınar "Cumartesi günü saat 23.05 sıralarında binanın çatısından giriş yapmışlar. İki kişi kameralara yansımış. Daha sonra kameraları, görüntüleri kesip kapatmışlar. Sonrasını göremiyoruz. Önce çelik kapıyı matkap levye ile kırıp içeri girmişler. İş yerindeki çelik kasayı da delmişler. Kasayı açınca 260 bin lira nakit parayı alıp gitmişler. Çelik kasayı açmak için en az 2-3 saat uğraşmaları lazım. Kasayı da delik deşik etmişler. Matkapla kasanın bu hale gelmesi kolay değil. Polis geldi, çalışmaları yaptı. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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