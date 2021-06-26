Hırsızlar siteyi soyup soğana çevirdi: Güvenlik için kurulmuştu onu bile çaldılar

Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan bir siteyi hırsızlar mesken edindi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği sitede öğrenciler pandemi nedeni ile uzak kalınca, sitede çalınabilecek ne varsa hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar önce, evlerin önlerine konulan ayakkabıları çaldı.

Site yönetimi bunun ardından sitenin dört bir yanına güvenlik kamerası yerleştirerek, hırsızlığın önüne geçmek istedi.

Hırsızlar bu sefer sitenin bahçesinde bulunan tenteyi çalarak gitti. Üst üste hırsızlık olaylarının olduğu sitede güvenlik kamerasının görmediği noktalarda bulunan korkuluklar da bulunduğu yerden sökülerek çalındı. Site yönetimi bu sefer sitenin dört bir tarafını güvenlik kameraları ile donattı. Fakat güvenlik için kurulan güvenlik kameraları bu kez hırsızlar tarafından çalındı.

Kameraların çalınmasının ardından sitede hırsızlık olayları bitmedi. Önce yağmur suyu için hazırlanan mazgallar çalındı, daha sonra garaj girişlerindeki mazgallar hırsızların kurbanı oldu. Güvenlik kamerası olan noktalara da yüksek voltajda elektrik verilerek çalışmaması sağlandı.

REKLAM

HAYAT Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

İHA

“Güvenliği sağlamak için kamera döşedik”

Hırsızlık olayları oluşmaya başlayınca güvenliği sağlamak için siteyi güvenlik kameraları ile döşediklerini belirten site yöneticisi Ergün Demirbaş, “Güvenliği sağlamak için sitemize güvenlik kameraları döşettirdik. Hırsızlardan kurtulmak için. Ama hırsızlar olayı aşarak artık güvenlik sistemlerini de çaldılar. Bir bloğun 4 kamerası ve kayıt cihazımızı çalıyorlar. Daha sonra diğer bloğa geçip o kameraları da çalmak için girişimde bulunuyorlar.

Sanırım sesten dolayı yada başka bir şeyden dolayı onları çalamadan kamera sistemine ve cihazına yüksek voltajda elektrik verip oranında kayıt cihazını yakıyorlar. Bizim herhangi bir görüntü almamızı istemedikleri için bunu yapıyorlar. Oradaki parçaları da kırarak alıyorlar. Yani anlayamaz olduk. Güvenlik için yaptırdığımız şeyler bile çalınır oldu” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Bakmayın hırsızlık yaptığıma dostum var düşmanım var

İHA

“İnsanlar tedirgin”

Güvenlik kameraları var olmasına rağmen 3 kişinin zor taşıdığı tenteyi 2 kişi kaldırıp motorla çaldıklarını belirten Demirbaş, “İnsanlar bu durumdan tedirgin. Konuralp bölgesi bu pandemi döneminde öğrenciler olmadığından dolayı daha da sessizliğe büründü. İnsanlar daha değişik insanlar bu taraflara kaymaya başladı. Eskiden öğrenciler olduğunda kafeler canlıydı. Hareketlilik olduğu zaman bu kadar insanlar burada hırsızlık yapamıyorlardı. Sitenin içerisinde ki korkuluklarımızı çaldılar.

İHA

GÜNDEM O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti

Buraya bir tane tente koymuştuk kamera görüntüleri ile polise başvurduk. 15 bin liraya yaptırdığımız bir tente, 3 kişinin zor taşıdığı bir tenteyi 2 kişi gelip motorla söküp kaldırdılar götürdüler. Daha önce kameralarımızı çalmadan önce tenteyi çalmışlardı. Onu polis ekiplerine bildirdik gösterdik. Önceden tespit edebiliyorduk ama tespit edebileceğimiz şeyi anladılar herhalde artık onu da çaldılar. Sistemi de elimizden aldılar. Artık nasıl bir çözüm bulacağız bizlerin de kafası karışık. Site sakinleri de bu konuda muzdarip” şeklinde konuştu.

REKLAM

İHA







Site çevresinde ve içerisinde maddi hasarlarının çok olduğunu dile getiren site yöneticisi Ergün Demirbaş, yetkililerin konuya bir çare bulmasını istedi. Ayrıca, sitenin garaj girişinde yer alan mazgallarında çalındığını dile getiren Demirbaş, "İnsaflılarmış 1 aracın geçebileceği şekilde 1 mazgal bırakmışlar” ifadelerini kullandı.

HAYAT Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi: Maddi zarar 30 bin manevi zarar daha büyük

FOTOĞRAF 7 Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi. Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu. Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor. Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



