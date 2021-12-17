Hobi olarak başladığı filografi sanatında devlet sanatçısı oldu: Türkiye'deki 8 kişiden biri

Elazığ’da yaşayan infaz koruma memuru 2 çocuk babası Ayhan Güneş, 2013 yılında İstanbul’da bir sergide çivilerin telle süslenmesiyle oluşturulan filografi sanatını gördü. Ardından filografiye merak salan Güneş, kendini bu alanda geliştirmeye başladı. Evininin bir bölümünü atölyeye çeviren Güneş, çalışmalarını sürdürdü. Hobi olarak başladığı sanatı ilerleterek profesyonel hale gelen Güneş, Kültürel Miras Taşıyıcıları Kurulu tarafından ‘Kültür Bakanlığı Sanatçısı’ seçilmeye hak kazandı. 2013’ten bu güne 500 eser yapan Güneş, bunları açtığı 7 sergide gösterime sundu. Elazığ’da bu sanatı yapan tek kişi olduğunu aktaran Güneş, aynı zamanda Türkiye de bu alanda sanatçı unvanını kazanan 8 kişiden biri olmayı başardı. Yaptığı tabloları bir gün ile 4 ay arasında tamamlayan Güneş, müşterilerin beğenisine sunuyor.

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Türkiye’deki 8 kişiden biri



Filografi sanatına 2013 yılında İstanbul’da bir sergide gördükten sonra başladığını kaydeden Güneş, "Daha sonra hobi olarak başladığım bu sanata ilerleyen zamanlarda profesyonel hale getirdim. Şimdiye kadar yaklaşık 500 tane eser meydana getirdim. 7. Kişisel sergimi açtım. Evimde şuan devam ediyorum, yeni bir sergiye hazırlanıyorum. Aynı zamanda bu sanatımın yanında ben kamu kurumunda çalışıyorum. Orada da bir atölyem var. Orada çocuklara ders veriyorum. Yakın zamanda Ankara’da bir sınav oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Merkezi Genel Müdürlüğünün bir sınavıydı. Filografi sanatçısı olarak oraya katılım sağladım. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Kurulu tarafından ‘Kültür Bakanlığı Sanatçısı’ seçildim. Bulunduğum bölgede tek kişiyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu sanat alanıyla ilgili tek kişiyim. Türkiye de ise 8 kişiden bir tanesiyim.

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"Cumhurbaşkanımıza da hediye ettim"

Bu da benim için oldukça gurur verici bir durum. Cumhurbaşkanımızın deprem konutları tesliminde bir Elazığ ziyareti oldu. Çok sağ olsun evimizi ziyaret etti. Kendisine kendi imzasını ve adını yazdığım tabloyu hediye ettim. Bir gün süren tablolarım var, 4 ay süren tablolarım da var. Tablonun ebadı ve yazım şekline göre değişiyor. Fiyatı da ona göre değişiyor, 250 liradan başlayıp daha yüksek fiyatlara verdiğim de oluyor. Bu süreçten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı adına devam edeceğiz. Aynı zamanda kamu görevlisi olduğum yerde genel müdürlüğümüzün bana açtığı atölye var. Orada çocuklara ders veriyorum. Oldukça faydasını görüyoruz. Hem rehabilite amaçlı hem psikolojik açıdan oldukça faydalı oluyor. Evde de çocuklarım yavaş yavaş başladı, onlar da inşallah öğrenecekler ve böyle devam eder” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Dik yamaçlar arasındaki mahalle ve caddelere vatandaşların daha kolay ve daha kısa sürede ulaşması için yapılan merdivenler vatandaşların işini kolaylaştırırken özellikle başka kentlerden Gümüşhane'ye gelen üniversite öğrencilerini şaşırtıyor.<br> Çok sayıda merdivenin yer aldığı ve en fazlası 400 basamağın üzerinde olan merdivenin bulunduğu kentte son yıllarda bu merdivenlerin üzerinin kapatılması kullanan vatandaşları yağmur suyu ve kardan korurken özellikle yaşlı ve rahatsızlığı olan vatandaşlar ise buraları kullanmak yerine araç yollarını kullanıyor.<br> Kente üniversite okumak için gelen ve bu kadar merdivenle ilk defa karşılaşan üniversite öğrencileri ise ilk başlarda merdivenleri çıkarken sürekli mola vermek zorunda kalıyor.<br> \"Merdivenler insanı yoruyor ama spor yapmış oluyoruz\"<br><br>Spor yapmak için merdivenleri kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Çelik, “Gümüşhane'de öğrenciyim. Benim yurdum biraz yukarıda kalıyor. Bu merdivenler için 550 basamak dediler ama ben bizzat 423 basamak saydım. Gümüşhane dağlık bir bölge olduğu için alçak yerlerde yerleşim yeri bulunmuyor. Yüksek yerleri düzleştirerek oraya yerleşim yeri kuruyorlar, buna örnek olarak Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesini verebiliriz. Bunun için de merdivenler tabi ki önemli bir konuma geliyor. Merdivenler insanı çıkarken yoruyor ama spor yapmış oluyoruz. Benim kaldığım yurda otobüs çıkıyor fakat ben spor olsun diye merdivenlerden çıkmayı tercih ediyorum\" dedi. “İlk çıktığımda nefes nefese kaldım\"<br><br>Adana'dan okumak için Gümüşhane'ye gelen ve merdivenlere ilk çıkışında nefes nefese kaldığını belirten Ayşe Zuhal Pelin, “Ben buraya ilk geldiğimde afalladım çünkü çok fazla yokuş çıkıyoruz. İlk çıktığımda da abartılacak bir durum olmadığını düşünüyordum ama nefes nefese kaldım. Her gün öğrenciler bu şekilde merdivenleri çıkıyor öğrencilerin okuma hevesi kalmıyor. Ben çok bunaldım. Burada bazı fakülteler var merdivenle ulaşım sağlanıyor, orada okuyan öğrencilere üzülüyorum biraz yorucu. Bütün arkadaşlarım benim gibi şikayet ediyor bu konudan\" şeklinde konuştu. Erzurumlu üniversite öğrencisi Salim Polat da “Buranın coğrafi yapısından dolayı merdivenler olmak zorunda, başka bir ulaşım şansı yok. Otobüsler var ama her yere çıkamıyorlar bu nedenle merdivenler yardımcı oluyor. Bizim yurda çıkan bir merdiven var orayı çıkarken 3 mola veriyoruz, soğuklarda zorlanıyoruz. Üstü kapalı olması iyi\" diye konuştu. Gümüşhane'de yüzlerce basamaklık merdivenler şaşırtıyor Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı'nın oluşturduğu derin vadiye kurulan Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar mahalleler arasında yapılan yüzlerce basamak merdivenleri kullanarak ulaşımını kolaylaştırıyor.

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FOTOĞRAF 6 Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü’nde, yaşanan bir cenaze töreni sonrası korona virüs vakaları birden bire çok arttı. Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması için ihtiyar heyetiyle aldığı karar doğrultusunda tüm köydeki kahveleri kapattı. Kahvelerinin önündeki masa ve sandalyeler hal böyle olunca sokak hayvanlarına kaldı. Bu ay başında köyde bir cenaze olduğu, ardından korona virüs (Covit-19) vakalarının arttığın anlatan Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, köyde bulunan 2 kahvehane ve bir çay bahçesinin kapattıklarını belirtti. Demirbaş, \"Şuan itibariyle köyde 17 hane 27 kişi korona virüslü, bunların içinde bir tanesi yoğun bakımda. Dolayısıyla korona virüs (Covid-19) başladığında hemen valimle irtibata geçtim. Kendisine durumu izah ettim. O da sağ olsun hemen sağlık müdür yardımcısı ve bir doktor yönlendirdi.\" \"Hep beraber görüştük, durum değerlendirmesi yaptık. Geldikleri gün kahvehane sahiplerimiz korona virüs (Covid-19) olmuştu. Dolayısıyla hemen kahvehaneyi kapattık. Yaptığımız toplantıda köyümüz kahvelerini bir hafta kapatmaya karar aldık. İleriki günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapıp, açılıp açılmayacağına karar vereceğiz. Dün köyümüzde korona virüslü (Covid-19) herhangi bir vakaya rastlanmadı. Hatta dün bir taburcumuz oldu\" dedi. Muhtardan örnek davranış: Vakalar artınca köydeki tüm kahveleri kapattı Bilecik'e bağlı 630 nüfuslu Küplü köyündeki 17 hanede yaşayan 27 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından muhtar tüm köydeki kahveleri kapattı. BiP'te paylaş

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