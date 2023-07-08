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Hükümlüler için Kovid-19 salgını tedbiri: TBMM'den denetimli serbestlik kararı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle; Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlülerin 5 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmasına imkan tanınıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da sosyal medya hesabından duyurduğu karara göre, hükümlülerin kalan hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etmeleri sağlanacak.

01:01 . 8/07/2023 Cumartesi
Diğer
Hapishane (Arşiv)

Hapishane (Arşiv)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerle ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Kovid-19 maddesini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir." dedi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.


#Yılmaz Tunç
#Kovid-19
#Denetimli Serbestlik
38 dakika önce
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