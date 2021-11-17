Gündem Hulusi Akardan S-400 sorusuna cevap Taarruz oldu dakullanmadık mı?
ANKARA

Hulusi Akar'dan S-400 sorusuna cevap: Taarruz oldu da kullanmadık mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Akar, S-400, F-35 konuları ile TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddialarına açıklık getirdi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hulusi Akardan S-400 sorusuna cevap: Taarruz oldu da kullanmadık mı?
Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistem ihtiyacının karşılanması çalışmalarını anımsatan Akar, “S-400 bir savunma sistemi olup, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanılabilir” dedi. Akar, komisyonda milletvekillerinin sorularına da cevap verdi. “S-400 nerede”? sorularına yönelik Akar, “Arkadaşlar Türkiye’ye hava taarruzu oldu da biz S-400’ü kullanmadık mı? Gerekli yer ve zamanda kullanacağımızı herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.

S-400’e Girit modeli
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S-400’e Girit modeli

HEYETİMİZ ABD’DE

Akar, F-35 konusunda ABD ile yürütülen temaslara ilişkin de bilgi verdi. Akar, “Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır” diye konuştu. Akar, “Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD’de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

YABANCI GÜÇ DEĞİLİZ

Akar, TSK’nın Libya’da TBMM’nin onayı doğrultusunda bulunduğunu, askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetleri icra ettiğini belirtirken, “Bir hususun iyi anlaşılması lazım, biz Libya’da kesinlikle yabancı güç değiliz” diye konuştu.

KİMYASAL SİLAH YOK

Akar, TSK’da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin de “TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok” dedi.

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