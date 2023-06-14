Hurdacı başkandan arsa vurgunu

CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediye başkanı olmadan önce Manisa Saruhanlı’da emlakçılık yaparken, 81 yaşındaki Mehmet Celal Karacan’ın aynı ilçedeki onlarca dönüm arazisini değerinin çok altında kendi üzerine geçirmiş. İddiaya göre Karacan, arsaları kendi mirasçılarına bölüştürmesi için çok güvendiği Zeki Bilgin’e devretti. Bilgin ise devraldığı 6 parselin yalnızca bir parselini mirasçılardan birine, diğer parselleri ise eşi Zehra Bilgin’in üzerine yaptı.