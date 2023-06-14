Hurdacı başkandan arsa vurgunu

Zeki Bilgin.
CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediye başkanı olmadan önce Manisa Saruhanlı’da emlakçılık yaparken, 81 yaşındaki Mehmet Celal Karacan’ın aynı ilçedeki onlarca dönüm arazisini değerinin çok altında kendi üzerine geçirmiş. İddiaya göre Karacan, arsaları kendi mirasçılarına bölüştürmesi için çok güvendiği Zeki Bilgin’e devretti. Bilgin ise devraldığı 6 parselin yalnızca bir parselini mirasçılardan birine, diğer parselleri ise eşi Zehra Bilgin’in üzerine yaptı.
MİRASÇILAR YARGIYA TAŞIDI
2012 yılında yaşanan skandalı Karacan’ın mirasçıları ortaya çıkarttı. Konu yargıya taşındı. Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan tapu iptali ve tescil davası 2013 yılında mirasçıların lehine sonuçlandı. 2016 yılında Yargıtay’ın da onayladığı yerel mahkeme kararı ile CHP’li Zeki Bilgin’in üzerine geçirdiği arsalar mirasçılara devredildi.
VUKUATLI BAŞKAN
Zeki Bilgin’in belediye başkanı olmadan önce de belediye başkanı olduktan sonra da sicili kabarık. Bu durum CHP’nin aday belirleme süreçlerinde hassas davranmadığını da ortaya koydu. Yeni Şafak’ın 2021 yılında “Hurda Vurgunu” başlığıyla duyurduğu haberin ardından Bilgin hakkında Saruhanlı Belediyesi’ne ait 280 ton hurdayı ihalesiz şekilde satıp gelirini belediyenin hesabına yatırtmadığı için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmişti.