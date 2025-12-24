Yeni Şafak
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: İki ölü

21:5624/12/2025, Çarşamba
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tokat
#Husumet
#Silah
