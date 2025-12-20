Yeni Şafak
Tokat’ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tokat’ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

21:0520/12/2025, Cumartesi
IHA
Şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Tokat'ta 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş, evinin önünde kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Kocataş bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli İ.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde arkadaşını silahla vurularak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlçe merkezinde meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınlar 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş’ı evin önünde kanlar içinde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından ikametinde yakalanan şüpheli İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yöneltilen sorulara cevap vermedi. İ. A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



