Tokat’ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan ve B.E. idaresindeki 34 FN 7589 plakalı otomobilde çay ve tütün arama köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj bölümünde toplam 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.