Tokat’ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

12:3523/12/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen kaçak tütünler.
Sivas-Tokat kara yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan ve B.E. idaresindeki 34 FN 7589 plakalı otomobilde çay ve tütün arama köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj bölümünde toplam 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

