Husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Mavi Hilal Konteyner Kent’te meydana geldi. İddiaya göre M.D., iftar vakti Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne Cemile Yıldırım (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Yıldırım (45) ile kızı Melike Yıldırım ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yıldırım’ın gece saatlerinde kalbinin iki kez durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.