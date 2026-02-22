Husumetlisine kurşun yağdırdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı bir aileyi dağıttı. Kırıkhan Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan M.D., konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı; ardından belediye binasına giderek husumetli olduğu zabıta personeline ateş açtı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ve kızı ağır yaralandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Mavi Hilal Konteyner Kent’te meydana geldi. İddiaya göre M.D., iftar vakti Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne Cemile Yıldırım (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Yıldırım (45) ile kızı Melike Yıldırım ağır yaralandı.
BABA VE KIZIN DURUMLARI AĞIR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yıldırım’ın gece saatlerinde kalbinin iki kez durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
ZABITAYA DA ATEŞ ETTİ
Konteyner kentteki saldırının ardından belediye binasına geçen M.D., aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir zabıta personeline 3 el ateş etti. Kurşunların belediyeye ait araca isabet ettiği, olayda başka yaralanan olmadığı belirtildi.
POLİS EKİPLERİ YAKALADI
Saldırının ardından kaçan şüphelinin aracını Alabeyli Mahallesi’nde bıraktığı, başka bir araca binerek İskenderun’a geçtiği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.D., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.