Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Husumetlisine kurşun yağdırdı

Husumetlisine kurşun yağdırdı

04:0022/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Melike Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Cemile Yıldırım.
Melike Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Cemile Yıldırım.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı bir aileyi dağıttı. Kırıkhan Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan M.D., konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı; ardından belediye binasına giderek husumetli olduğu zabıta personeline ateş açtı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ve kızı ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Mavi Hilal Konteyner Kent’te meydana geldi. İddiaya göre M.D., iftar vakti Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne Cemile Yıldırım (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Yıldırım (45) ile kızı Melike Yıldırım ağır yaralandı.

BABA VE KIZIN DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yıldırım’ın gece saatlerinde kalbinin iki kez durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ZABITAYA DA ATEŞ ETTİ

Konteyner kentteki saldırının ardından belediye binasına geçen M.D., aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir zabıta personeline 3 el ateş etti. Kurşunların belediyeye ait araca isabet ettiği, olayda başka yaralanan olmadığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin aracını Alabeyli Mahallesi’nde bıraktığı, başka bir araca binerek İskenderun’a geçtiği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.D., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Saldırı
#Cinayet
#Hayat
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Osmanlı Ramazanları