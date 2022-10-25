​Huzur 'diyar'ı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım bedelini 5 milyar 125 milyon lira olarak açıkladığı projelerin toplu açılışı için bir kez daha Diyarbakır’a misafir oldum. Daha önce birçok defa geldiğim Diyarbakır beni yine şaşırtmıştı. Ekonomik canlılığın her sokak ve caddesinde göze çarptığı kentte, büyük cadde ve sokaklar geç saatlere kadar hareketli. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Diyarbakır’ı da kattığı “Sur Kültür Yolu Festivali” büyük ilgi görüyor.

CIVIL CIVIL BİR KENT

Kentteki canlılığa sanat da katkı sunmuş. Diyarbakırlılar, sanatla buluştuğu bu organizasyonların daha sık tekrarlanmasını özellikle istiyor. Ekonomik ve kültürel doping, altyapı olarak da göze çarpıyor. Hendek operasyonlarında terör örgütü tarafından yıkılan Sur, adeta yeniden doğmuş. İnşa ve peyzaş çalışması ile çehresi değişmiş tarihi mekanın. Restorasyonu tamamlanan Kurşunlu Camii’nde kurşun izleri kötü bir hatıra olarak duruyor.

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YENİ SANAYİ SİTESİ YOLDA

Son yıllarda şehre yapılan sanayi yatırımları meyvesini vermiş. Diyarbakır OSB, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sanayicilerin en çok tercih ettiği merkez haline gelmiş. İşsizlik azalmış. 4 sanayi sitesi bulunan Diyarbakır’a 5’incisi de yolda. OSB’de tekstil, gıda, inşaat, mobilya, mermer, iplik ve kumaş üretiliyor. Bu ürünler 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye genelinde başlatılan sosyal konut projesi Diyarbakır’da da tutmuş. Projeye tam destek veren Diyarbakırlılar, sayının biraz daha artmasını istiyor.

O DÖNEM BİTTİ

PKK’nın tasallutundan kurtulan esnaf için kepenk kapatma artık geride kaldı. Diyarbakır esnafı “Artık o dönem bitti” diyor. “Peki o dönem neden kapatılıyordu” diye sorduğumda “Esnaf tehdit ediliyordu. Biri kapatıp diğeri açsa olmuyordu. Artık onlar eski Diyarbakır’da kaldı” cevabını aldım. Huzur, iç turizmi de tetiklemiş. Şehrin 1980’li, 90’lı yıllardaki gibi olmadığının altını çizip, hiç gelmeyenleri Diyarbakır’a davet ediyorlar. Son 10 yılda bile Diyarbakır’da çok şey değişmiş. Artık kabuğuna sığmayan, dünya ile entegre bir şehir var.

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Dış politikaya tam not

Diyarbakırlının seçimlere ve siyasete ilişkin yaklaşımına gelecek olursak... Diyarbakır’da HDP birinci sıradaki yerini koruyor. İkinci olarak ise AK Parti geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstasyon Caddesi’nde yaptığı mitingin son yıllardaki en kalabalık miting olduğu belirtildi. Erdoğan miting alanına gelmeden vatandaşlar alanı doldurmuştu. Aşırı şartlanmış olmayan yüzergezer HDP seçmeninin bu seçimde tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana kullanabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü dış politika da Diyarbakırlılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Erdoğan’ın duruşunu beğendiklerini dile getiriyor. Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık” sözü de sokakta konuşuluyor. Bu öneriye karşı çıkan İYİ Parti gibi 6’lı masa ortaklarına ise tepki yok değil.

Savunmadaki atılım olumlu karşılanıyor

Son zamanlarda alım gücünde yapılan iyileştirmenin farkında olan Diyarbakırlılar, fiyat istikrarsızlığından şikayetçi. Halk büyük firmaların denetlenmesini istiyor. Sohbetlerde vatandaşın savunma sanayii alanındaki yatırımlar konusunu açması da dikkatimi çekti. ABD ve Fransa’nın Yunanistan’ı dolduruşa getirdiğini söyleyen Diyarbakırlılar, geçtiğimiz hafta atılan “Tayfun” füzesiyle Atina’nın paniklediğini söyledi. Ulu Camii önünde birlikte çay içtiğimiz vatandaşlar, “Savunma sanayiindeki yatırımlar olmasa, şu an burada rahat şekilde çay içemezdik” diyor.