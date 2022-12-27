Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilmişti: Akademisyen hakkında karar verildi

Eşinin diplomasını alabilmek için olağanüstü bir gayret gösterdiğini ve bunun tüm gençlere ve yaşlılara örnek olmasını dileyen Işın Yalçınkaya, şunları söyledi:Gençlerin, 82 yaşında bir amca buraya gelip dersleri takip ediyorsa biz de onun gibi davranalım diye düşünmesini istedim. Bir de yaşlıların, bilinç düzeyleri, akılları, fizik durumları müsait olduğu sürece hayattan kopmamaları ve bir şeyler yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Biraz da bu yüzden bu yaşta okumasına ses çıkarmadım. Yoksa hani vazgeç, niye gayret sarf ediyorsun, bu yaştan sonra ne yapacaksın, gibi birtakım şeyler söyleyebilirdim.