|
Gündem

İBB adına internet sitesi açıp sahte plaka satanlara operasyon: 19 gözaltı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adına sahte internet sitesi açarak servis taşımacılığı yapmak isteyenlere sahte plaka satan şebekeye operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeyi 110 milyon lira zarara uğrattığı, bu yöntemle ise 12 milyon lira elde ettikleri ortaya çıktı.

13:34 . 13/09/2023 Çarşamba
DHA
Belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı saptandı.

Belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık" ve “Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte servis plakası üreten ve satan kişiler olduğunu belirledi.

Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi.

Sahte internet sitesi ve karekodlarla noterleri yanılttılar

Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı.

Yaklaşık 12 milyon haksız kazanç

Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi.

Belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu, sahte plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

  • Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da 2.5 milyon dolar sahte para ele geçirildi
İstanbul'da 2.5 milyon dolar sahte para ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya sahte para süren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 milyon 300 bin dolar, 108 bin Euro ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren kişiler olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmalarda Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 ABD doları, 100'lük banknotlar halinde 68 bin , 50'lik banknotlar halinde 40 bin toplamda 108 bin Euro ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Sahte Plaka
#İBB
#Operasyon
#Çete
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'dan iPhone fiyatlarına sürpriz indirim! İşte indirim yapılan güncel iPhone fiyatları