İBB adına internet sitesi açıp sahte plaka satanlara operasyon: 19 gözaltı 

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.