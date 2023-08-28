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İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un köpeği tarafından ısırılan işçi şikayetçi olunca kovuldu: Sakat kalma tehlikesi var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un köpeği tarafından iki kez ısırılan İBB personeli Hacer Demirlendi, şikayetçi olunca işten atıldı. Bacağında büyük yaralar olan ve sakat kalma tehlikesi bulunan Demirlendi, baskı ve tehditlerle susturulduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ongun ise Demirlendi'nin köpek tarafından ısırıldığını doğruladı. İşçinin kovulma nedeninin bu olay olmadığını öne süren Ongun, "Sahada değil ikram personeli olarak çalışmak istedi, ihtiyaç olmayınca kovuldu" dedi.

16:04 . 28/08/2023 Pazartesi
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İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un köpeği belediye çalışanını yaraladı.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un köpeği belediye çalışanını yaraladı.

Lüks yaşantısıyla sık sık haber olan İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, yeni bir skandalla gündeme geldi.

İBB iletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu Beyoğlu Sütlüce’deki Miniatürk'ü makam olarak kullanan Ongun'un burada beslediği cins köpeğinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş personeli Hacer Demirlendi'yi iki kez ısırdığı ortaya çıktı.

Kendisinin baskı ve tehditlerle susturulmaya çalışıldığını söyleyen Demirlendi, bacağında büyük yaralar olduğunu ve sakat kalma tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

Baskı ve tehditle susturmaya çalıştılar

İlk olarak 2021 yılında Ongun'un köpeği tarafından ısırıldığını söyleyen Demirlendi,
‘olay duyulmasın, duyulursa işten atılırsın’
denilerek baskı ve tehditlerle susturulduğu iddia etti.

Daha sonra köpeğin olduğu Miniatürk'teki parktan alınıp başka bir yerde görev yapmaya başladığını belirten Demirlendi, 26 Haziran 2023'te yine eski bölgesinde çalışmaya başladığını belirtti.

Korktuğu için burada görev yapmak istemediğini şeflerine ilettiğini söyleyen Demirlendi, ‘işten atılma’ tehdit ve mobbinglerine maruz kalarak görevi kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

'İstifa etmeyeceğimi belirtince evrakları suratıma fırlattı'

Sabah'a konuşan Demirlendi,
"Şikayetçi olduktan sonra Ağaç A.Ş personeli olduğum için müdürüm Ali Sukas beni çağırttı. Gittim zorla istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi belirtince kendilerinin işten çıkartacağını belirterek evrakları suratıma fırlattı. Bununla da yetinmeyip ağır hakaretlerde bulundu. Ve şu anda işsiz kaldım. İlgileneceklerine yönelik söz verenler beni işten attı.”
dedi.

Ongun işçiyi suçladı


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Ongun ise köpeğin ısırdığı Hacer Demirlendi’yi suçladı. Kadının, köpeğin olduğu yere ‘bilerek’ girdiğini, köpeğin de kendisini ısırdığını söyleyen Murat Ongun, Demirlendi’nin işten kovulduğu bilgisini doğruladı.

Ongun, Demirlendi'nin kovulma gerekçesini ise Sahada değil ikram personeli olarak çalışmak istedi, ihtiyaç olmayınca kovuldu" sözleriyle açıkladı.








#Murat Ongun
#İBB
#Köpek
2 saat önce
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