​İBB Başkanı İmamoğlu'nun iki yıl önce ' bu yaz çözeceğiz' dediği Haramidere iki yıl sonra yeniden taştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki yıl önce 2020 yılında 'bu yaz en hızlı şekilde çözeceğiz' dediği Haramidere iki yıl sonra yeniden taştı.

Verdiği sözleri tutmamasıyla gündeme gelen ve her afet anında şehir dışında tatilde olduğu ortaya çıkan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2020 yılında sel bölgesinde çektiği bir video viral oldu.



İKİ YIL ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ YENİDEN TAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki yıl önce 2020 yılında 'bu yaz en hızlı şekilde çözeceğiz' dediği Haramidere iki yıl sonra yeniden taştı.

İstanbullular selle boğuşurken tatilde olduğunu sosyal medya üzerinden attığı bir tweetle duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki yıl önceki selde kendisine 'Şu dereyi yapın artık' diye sitemde bulunan bir vatandaşa 'Bu yaz bu derenin sorununu en hızlı şekilde çözeceğiz. Artık taşmayacak, size söz' dediği ortaya çıktı.

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'BU YAZ ÇÖZECEĞİZ DEMİŞTİ' İKİ YIL OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, iki yıl önce Haramidere'deki sel felaketinde vatandaşların yanına gelerek kendisine dereyi yapın diyen vatandaşa ' başladık başladık bu yaz bitecek bu sorun gelip seninle gezeceğim' demişti.

İSTANBUL'U SEL VURDU İMAMOĞLU YİNE ORTADA YOK

İstanbul’da geçen yıllarda meteorolojinin uyarılarına rağmen sel olduğunda tatilde, kar yağdığında yemekte olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası yine sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tüm yaşananlara rağmen tatile devam etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirdi.

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İMAMOĞLU TATİLDE

İmamoğlu'nun nerede olduğu ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İBB Başkanı, Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde tatilini sürdürüyor. Faralya'da ünlü bir otelde tatil yapan İmamoğlu'nun şu ana dek kente dönmediği ve kimseye bilgi vermediği belirtildi.

GÜNDEM Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'



