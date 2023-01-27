İBB bin 500 itfaiyeci elbisesi için 70 milyon TL ödedi: Tanesi 46 bin TL'ye gelen elbiseler piyasada 9 bin TL'ye satılıyor

CHP'li İBB yönetiminin 1000 gününü mercek altına alan AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' başlığı ile basın toplantısı düzenledi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin geçen 1000 günde ne yaptığını ve ne yapmadığını madde madde anlattı. Geride kalan 1000 günü “İstanbul'un kayıp yılları” olarak nitelendiren Kabaktepe ve Göksu, İBB'nin 1000 gününe bakıldığında vaatlerini gerçekleştirme oranının yüzde 5.9'da kaldığını ve karnesinin çok zayıf olduğunu ifade etti.