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İBB bin 500 itfaiyeci elbisesi için 70 milyon TL ödedi: Tanesi 46 bin TL'ye gelen elbiseler piyasada 9 bin TL'ye satılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ihale ile bin 500 itfaiyeci elbisesi için için 69 milyon 502 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. İBB'nin tanesine 46 bin TL ödeme yaptığı ısıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi, piyasada 7 bin 500 - 9 bin TL arasında satışa sunuluyor.

16:49 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB'nin bin 500 itfaiye elbisesi için 69 milyon 502 bin TL ödediği ortaya çıktı.

İBB'nin bin 500 itfaiye elbisesi için 69 milyon 502 bin TL ödediği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ihale ile bin 500 itfaiyeci elbisesi için için 69 milyon 502 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

İBB'nin açtığı ihaleye ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ümraniye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Polat, bin 500 adet itfaiyeci elbisesi için ödenen rakama tepki gösterdi.

"BU KADAR ÖDEME Mİ OLUR?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Polat şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu açtığı ihale ile toplam 1.500 elbise için 69 MİLYON 502 BİN ₺ ödeme yapıyor.
Sayın başkan @ekrem_imamoglu yine İstanbullu vatandaşların parası ile kimleri zengin edeceksiniz?
1500 elbiseye bu kadar ödeme mi olur? Allahtan korkun az."

ELBİSELERİN TANESİ 46 BİN TL'YE GELİYOR

İBB yönetiminin tanesi 46 bin TL'den yaklaşık 70 milyon TL bütçe ayırdığı ısıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi, piyasada 7 bin 500 - 9 bin TL arasında satışa sunuluyor.



Kabaktepe ve Göksu tek tek sıraladı: 'İBB'nin algı ve israf dolu bin günü' gözler önüne serildi
Kabaktepe ve Göksu tek tek sıraladı: 'İBB'nin algı ve israf dolu bin günü' gözler önüne serildi

CHP'li İBB yönetiminin 1000 gününü mercek altına alan AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' başlığı ile basın toplantısı düzenledi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin geçen 1000 günde ne yaptığını ve ne yapmadığını madde madde anlattı. Geride kalan 1000 günü “İstanbul'un kayıp yılları” olarak nitelendiren Kabaktepe ve Göksu, İBB'nin 1000 gününe bakıldığında vaatlerini gerçekleştirme oranının yüzde 5.9'da kaldığını ve karnesinin çok zayıf olduğunu ifade etti.

#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#itfaiyeci elbisesi
1 saat önce
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İBB bin 500 itfaiyeci elbisesi için 70 milyon TL ödedi: Tanesi 46 bin TL'ye gelen elbiseler piyasada 9 bin TL'ye satılıyor
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