İBB bin 500 itfaiyeci elbisesi için 70 milyon TL ödedi: Tanesi 46 bin TL'ye gelen elbiseler piyasada 9 bin TL'ye satılıyor

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İBB'nin bin 500 itfaiye elbisesi için 69 milyon 502 bin TL ödediği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ihale ile bin 500 itfaiyeci elbisesi için için 69 milyon 502 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
İBB'nin açtığı ihaleye ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ümraniye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Polat, bin 500 adet itfaiyeci elbisesi için ödenen rakama tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Polat şu ifadeleri kullandı:
İBB yönetiminin tanesi 46 bin TL'den yaklaşık 70 milyon TL bütçe ayırdığı ısıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi, piyasada 7 bin 500 - 9 bin TL arasında satışa sunuluyor.