Gündem İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi yeni yıl kutlama panosuna çevrildi
İSTANBUL

İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi yeni yıl kutlama panosuna çevrildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenibosna’daki yerleşkesi içinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları kaldırılarak, ışıklarla ve balonlarla süslenen duvara İBB’nin faaliyetlerinin görüntüsü yansıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi bozularak 'yeni yıl' süsleri asıldı.
İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi bozularak 'yeni yıl' süsleri asıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait binada, “Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız” yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.

İBB’nin Yenibosna yerleşkesi içindeki 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırılarak, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.

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İBB, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da bir Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenledi. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe bir çok kişi büyük tepki gösterdi.


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