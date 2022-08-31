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İSTANBUL

İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007'de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi

Merkezi bütçeden elde ettiği devasa gelirleri hizmet yerine PR çalışmalarına harcayan İBB, eldeki araçlarını nakde çeviriyor. İBB, İDO tarafından kullanılan Osmangazi1 ve Orhangazi1 isimli yüksek hızlı yolcu feribotu satışa çıkardı. Bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle 'dünyanın en büyük 2. feribotu' olan Orhangazi-1, 2007 yılında AK Parti döneminde hizmete başlamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB elde ne varsa satıyor: Sıra 2007de hizmete alınan yüksek hızlı feribotlara geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul içi ve çevre iller arası ulaşımda kullanılan Orhangazi1 ve Osmangazi1 yüksek hızlı yolcu feribotlarını satışa çıkardı.

Yaklaşık 483 milyon TL fiyatla ihaleye açılan feribotlar, sonradan özelleştirilen İDO tarafından kullanılıyordu.

İDO feribotları 'verimli çalıştıramadığı' için iade etti ancak İBB bu feribotları farklı bir formülle hizmete koymak yerine satışa çıkardı.


Osmangazi1
Osmangazi1

İBB HİZMETE SOKMAK YERİNE SATIŞA ÇIKARDI

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın Haber7'de yer alan konuyla ilgili görüşleri şöyle:

"Deniz ulaşımının İstanbul'da yeterli pay alamadığını iddia eden İmamoğlu, deniz ulaşımının daha da düşmesini sağlayan bir eyleme geçti."

Orhangazi1
Orhangazi1

FERİBOTLAR ERDOĞAN DÖNEMİNDE ALINDI

Kaynar bu feribotların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde alındığı bilgisini de ekledi.

Kaynar İBB'nin bu hamlesinin İstanbul trafiğine sekteye uğratacağını söyledi:

"Bu feribotlar Yenikapı'dan kalkıp, Bandırma'ya giden feribotlar. Yolcular gemi bulamayınca ne yapacak, karayolu kullanacak. Dolayısıyla İstanbul trafiği için de sıkıntı verici bir karar. Yeni otobüs almadığı gibi mevcut otobüslerin bakımlarını da yapmıyor. Üzerine artı bir şey konulmuyor İstanbul'da"

"BELEDİYE NEYİ VARSA SATIŞA ÇIKARIYOR"

İBB Yönetiminin Belediye Meclisi'ne bir çok gayrimenkul satış dosyası gönderdiğini söyleyen Kaynar, "Belediyenin malını mülkünü, neyi varsa satıyorlar" diye konuştu. Kaynar, "Herhalde 5 sene sonra belediyenin satılacak, paraya çevrilecek hiçbir şeyi kalmayacak" ifadelerini kullandı.

MERKEZİ BÜTÇE PAYI ARTMASINA RAĞMEN...

Merkezi Bütçe'den İBB'ye çok ciddi bütçeler geldiğini söyleyen Kaynar, İBB'nin buna rağmen otobüs almadığını, bakımlarını yeterli yapmadığını, hizmete değil algıya, reklama ve şatafata harcadığını belirtti. Kaynar, "Bütçe bu ay daha da arttı, normalden yüzde 30 fazlası geliyor. 'Bu kadar gelse iyidir' dedikleri rakamın yüzde 30 fazlası gelmiş. İBB artık hizmete değil, algıya, reklama, şatafatlı işlere harcama yapıyor. Konser, dans gibi şeyler" diyor.

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