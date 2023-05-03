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İBB panolarında LGBT propagandası

Yusuf Özdemir
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Mustafa İlhan.

Fotoğraf: Mustafa İlhan.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait reklam panoları, LGBT’yi özendirecek reklam afişleri ile donatıldı. Metrobüs istasyonları ve E-5 Kara Yolu kenarındaki İBB’ye ait billboardlara bir markaya ait krem reklamı için asılan afişlerde, LGBT’yi özendirecek, “Kız kıza çıkmamız kadar doğal”, “Evlenmek istememem kadar doğal” ifadeleri yer aldı.

AİLEYİ YIKMAK İSTİYORLAR

LGBT sapkınlığını özendiren afişleri gören vatandaşlar tepki göstererek şunları söyledi: “Kız kıza, erkek erkeğe ilişkiyi özendirip, evlilikleri sona erdirmek ve nihayetinde aileyi kökten yıkmak istiyorlar. Bu sapkınlıklara karşı birlik olmamız gerekiyor. Bizim ne toplumumuza, ne örf ve geleneklerimize ne de aile yapımıza uygun olmayan bu sapkınlığı yaygınlaştırmak isteyenler buranın Türkiye olduğunu unutmasınlar. Aile bizim Sit alanımız. Çocuklarımızı sapkın akımlardan korumak öncelikli vazifemiz.”

SOYLU: KALDIRACAĞIZ

İstanbul’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeminde de LGBT reklamı vardı. “Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz” diyen Soylu, “Bu reklamları derhal kaldıracağız” diye konuştu.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#LGBT
#Ekrem İmamoğlu
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