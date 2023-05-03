İBB panolarında LGBT propagandası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait reklam panoları, LGBT’yi özendirecek reklam afişleri ile donatıldı. Metrobüs istasyonları ve E-5 Kara Yolu kenarındaki İBB’ye ait billboardlara bir markaya ait krem reklamı için asılan afişlerde, LGBT’yi özendirecek, “Kız kıza çıkmamız kadar doğal”, “Evlenmek istememem kadar doğal” ifadeleri yer aldı.

LGBT sapkınlığını özendiren afişleri gören vatandaşlar tepki göstererek şunları söyledi: “Kız kıza, erkek erkeğe ilişkiyi özendirip, evlilikleri sona erdirmek ve nihayetinde aileyi kökten yıkmak istiyorlar. Bu sapkınlıklara karşı birlik olmamız gerekiyor. Bizim ne toplumumuza, ne örf ve geleneklerimize ne de aile yapımıza uygun olmayan bu sapkınlığı yaygınlaştırmak isteyenler buranın Türkiye olduğunu unutmasınlar. Aile bizim Sit alanımız. Çocuklarımızı sapkın akımlardan korumak öncelikli vazifemiz.”