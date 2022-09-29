İBB yönetimi İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi

İstanbul'da sadece bir ayda 378 araç arıza nedeniyle garaja çekildi.

İstanbullular, trafiğin yanında bir de toplu taşıma çilesi çekiyor.. Trafiği rahatlatması için kent trafiğine entegre edilen toplu taşıma sistemlerinin çileye sebep olmasının en büyük nedeni ise bakımsızlık yüzünden araçların sürekli arızalanması.. Son zamanlarda otobüsler sık sık arızalanırken, aynı zamanda bakımsızlığa bağlı nedenlerle de kazalar meydana geliyor..

İhaleyi alan şirket İETT bakım onarımlarını yapmamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti. Şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.

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İhale yine aynı şirkete verildi

Buna rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aynı şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Yeterli ve gerekli bakımları yapamadığı için İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.

OYNAT 00:59 Yine İETT yine arıza: Trafik tamamen durdu Arnavutköy'de sabah saatlerinde çevre yoluna bağlantı viyadüğünde iki İETT otobüsü arızalandı. Arızalanan araçlar nedeni ile trafik durdu, araç sürücüleri otobüslerin onarılmasını bekledi. Bazı araç sürücüleri ise otobüslerin arasından zikzak çizerek geçmeye çalıştı yaşananlar drone ile görüntülendi. BiP'te paylaş

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İETT YANİYOR

İBB Meclisi 2021 Yılı Denetim Raporunda ortaya çıkan sonuçta, İstanbul'da toplu taşımanın alarm verdiği belgeleriyle ortaya çıktı. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste okunan denetim raporunda İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi belge ve evraklardan İETT otobüslerinin sadece 2021 yılında 158 bin 657 ayrı kazaya karıştığı ve çeşitli arızlar bildirdiği tutanak altına alındı.

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1 ayda 378 araç arıza nedeniyle garaja çekildi

Mercedes marka araçların bakım ve onarım işinin Mercedes-Benz Türk A.Ş'ye verilmeyip, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından 1 Aralık 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında Capacity model araçlardan 134 tanesi arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da 244 tanesinin arıza kaydı sebebiyle Hasanpaşa garajına döndüğü, toplamda 378 aracın 1 ay içinde seferden çekildiği rapor edildi.