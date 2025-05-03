İBB'den yapılan açıklamada, saat 02.40 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi yan yol üzerindeki bir inşaat alanına ait istinat duvarının caddeye birleşim noktasında çökmesi sonucu caddenin iki şeritlik bölümünde yol çökmesinin meydana geldiği hatırlatıldı.





İBB'den Sarıyer'deki yol çökmesine ilişkin açıklama Gündem / İstanbul





Olayın hemen ardından İBB koordinasyonunda ilgili tüm birimlerin bölgeye sevk edildiği, güvenlik önlemleri ivedilikle alınarak yolun araç ve yaya trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Çökme nedeniyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar görmüş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilmiştir. Bölgeye alternatif hat üzerinden gaz temini çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, İSKİ'ye ait 300 milimetre çapındaki temiz su hattı da çökmeyle birlikte hasar görmüş, 3 mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakılmıştır. İSKİ ekiplerinin kesintiyi gidermeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerimizce çökmenin olduğu bölgede zemin taramaları yapılmakta, ilave iş makineleri ve teknik personel sahaya yönlendirilerek onarım ve güçlendirme süreci başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.











