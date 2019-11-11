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POLİTİKA

İBB'nin "Silahtarağa arıtma tesisi için İTÜ 'gerek yok' raporu verdi" iddiası asılsız çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptali için öne sürdüğü 'İTÜ'lü uzmanlar 'gerek yok' raporu verdiği' iddiası asılsız çıktı. Bilimsel raporlarda 'gerek yok ya da var' hükmünde bulunulması teknik olarak imkansız. Konuyla ilgili görüş belirten öğretim üyeleri ise İSKİ'ye yönetim kurulu yapılıyor.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Önceki İBB yönetimi tarafından İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yeraltına inşa edileceği Silahtarağa bölgesi.
Önceki İBB yönetimi tarafından İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yeraltına inşa edileceği Silahtarağa bölgesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından planlanan ve projelendirilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Türkiye'nin gündemine oturdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği 'temel atmama' töreniyle projeyi iptal ettiğini duyurdu.

"İsrafı engelledik. Böyle bir çalışmaya gerek yok. İTÜ'den uzmanlarla görüştük. 'İhtiyaç yok' dediler" ifadelerini kullanan İmamoğlu, söz konusu kararın 'bilimsel veriler' ışığında alındığını savundu.

Konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'yle temasa geçen yenisafak.com, önemli bilgilere ulaştı. Buna göre;

1- Üniversiteler, kendilerine gelen talepler doğrultusunda belirtilen konularla ilgili araştırma yapar.

2-Çalışmalar sonucunda oluşturulan raporda, araştırma konusunun artı ve eksi yönleri bilimsel tespitlerle ortaya konur.

3-Bilimsel raporlarda herhangi bir projeyle ilgili 'gerekli' ya da 'gereksiz' ifadesi kullanılamaz, yönlendirme yapılamaz.

4-Raporun, karar mercileri üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Nihai karar, yönetim tarafından alınır.

İTÜ Öğretim Üyesi ve İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk

'Gerekli değil' demedim 'etap etap yapılabilir' dedim

Kamuoyunda çokça tartışılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, raporun altında imzası olan İTÜ Öğretim Üyesi ve İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'le ilgili edindiği bilgiyi şöyle paylaştı:

1- İstanbul Teknik Üniversitesinden tesis için 'uygun' ya da 'gerekli değil' açıklaması yapılmamıştır.

2- Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesisin bölge için gerekli olduğu belirtmiştir.

3- Öztürk, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

  • yenisafak.com'un İTÜ ve İSKİ kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Silahtarağa projesinin iptali için kaynak olarak gösterilen Öztürk, söz konusu proje önceki İBB yönetimi tarafından planlanırken yine İSKİ yönetimindeydi. Öztürk, o dönemde de proje aleyhine görüş belirtmedi.

O isimler İSKİ yönetimine getiriliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilimsel veri' olarak öne sürdüğü raporda "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesine gerek yoktur" ifadesi yer almıyor. Ancak aynı raporda, projenin ertelenebileceği yahut kaynak sorunu nedeniyle etap etap inşa edilebileceği belirtiliyor. O raporun altında imzası olan öğretim üyelerinin, İSKİ'ye yönetim kurulu üyesi olarak alınacağı öğrenildi.

Paylaşılan bilgiler yanlış

'Temel atmama' töreniyle projeyi iptal eden İBB Başkanı İmamoğlu, söz konusu tesisin 1.5 milyar TL'ye mal olacağını, ağaçların kesileceğini ve bölgede nüfusun 2.5 milyon artması halinde dahi işler vaziyetteki sistemin bu yükü taşıyacağını öne sürdü.

Gelecek için elzem

Oysa Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin maliyeti 632 milyon TL. Söz konusu tesis, elde edilen tasarrufla 2 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti ediyor. Öte yandan ağaçların kesilmesi söz konusu değil, tüm tesis yeraltına konumlandırılacaktı. Aynı zamanda Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı bölgesinde artan kanalizasyon yükü doğrudan Eyüpsultan'ı tehdit ediyor. Yenikapı'ya yönlendirilen atıkların, yakın gelecekte Silahtarağa gibi alternatif bir sistemle dönüştürülmesi önem arz ediyor.

İmamoğlu'nun iptal ettiği 'Atık Su Arıtma Projesi', vaatleri arasındaymış
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İmamoğlu'nun iptal ettiği 'Atık Su Arıtma Projesi', vaatleri arasındaymış
Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal ederek 'Temel Atmama Töreni' yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim vaatleri arasında biyolojik arıtma tesisi olduğu ortaya çıktı.


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