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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu’da bin 500 dükkan sahibinin hasarının tamamını karşıladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespitinin tamamlandığını ve vatandaşların zararının büyük kısmının karşılandığını belirterek, yaklaşık bin 500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünün karşılandığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Kastamonu’da bin 500 dükkan sahibinin hasarının tamamını karşıladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) gerçekleşen “Mobil Mutfak Tırı ve Akreditasyon Sertifikaları” törenine katıldı.

Törende AFAD’a Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 5 mobil mutfak tırı teslim edildi. 5 belediyeye dağıtılan mobil mutfak tırları hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgelerinde hizmet verecek. Törende ayrıca Turkuvaz Arama Kurtarma Timi, Beşir Arama Kurtarma Timi, Dorlion Arama Kurtarma Timi, Pendik Arama Kurtarma Timi, Zeytinburnu Arama Kurtarma Timi ve Silivri Arama Kurtarma Timi’nden personele akreditasyon sertifikaları İçişleri Bakanı Soylu tarafından takdim edildi. Programa AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

“Bu yılı afet yılı ilan ettik”

Türkiye Belediyeler Birliği'ne bağlı 753 bin kişinin afet eğitimi aldığını vurgulayan Bakan Soylu, “Elazığ’dan aldığımız tecrübeler vardı. Bu yılı afet yılı ilan ettik. TBB gibi onlarca kurul, TOBB’a kadar çok sayıda kurumla protokol imzaladık. Sadece TBB’de afet eğitimi alan kişi 753 bin kişidir. Toplamda 29 milyon 657 kişiye yıl başından bugüne kadar yüz yüze eğitim verdik, 13 milyon tam zamanlı eğitim videomuz izlendi. Karşı karşıya kaldığımız afetleri, bize öğrettiklerini afet alanında bırakmıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
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Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta selin yaşandığı Bozkurt'ta kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi.
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Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi.
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İlçede ticari hayatın durmaması için yapılan ve geçen günlerde faaliyete alınan konteyner dükkanları da ziyaret eden Soylu, hayırlı işler dilediği esnafla bir süre sohbet etti.
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Ezine Çayı kenarında yapılan çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binadaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Buradan Afet Koordinasyon Merkezine geçen Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.
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İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inceleme yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi.

“Hasarın yüzde yüzünü tamamladık”

Kastamonu’daki felaketin yaralarının sarılmaya başlandığını aktaran Soylu, “Kastamonu’daki felakette 2 bine yakın aracın maliyetlerinin yüzde 70’ini tamamladık. Yaklaşık bin 500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık. Kiminin 1 milyon, kiminin 50 bin TL hasarını tamamladık. Ev hasarlarını tamamladık ve bitirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hasar tespiti yapıldı. Dünyada bunun hiçbir yerde örneği söz konusu değildir” diye konuştu.

“Telekom operatörleriyle beraber protokol hazırladık”

Doğal afetlerde iletişimin sağlanması adına yeni bir mobil uygulama yaptıklarını belirten Bakan Soylu, “Mobil bir program yaptık. KADES’te, Haydi programındaki başarıyı AFAD’la da başaracağız. Telekom operatörleriyle beraber protokol hazırladık. Deprem olur olmaz bize ne yapacağımızı program bize hatırlatacak. Bizi alıp toplanma alanına götürecek. Bir göçüğün altında kalındığında 10 kişiye kadar aranabilmesini temin edecek. Konumun en son nerede olduğunu teknik cihazlarla bulabilme kabiliyetini sahip kılacak. Dönem dönem merkezi olarak yaptığımız bildirimleri o uygulamayla daha rahat bir şekilde anlatabilme fırsatına sahip olacağız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye gelen Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü. Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.


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