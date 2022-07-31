İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun.Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı" ifadelerini kullandı.

Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.

Allah nazardan korusun.

Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗



Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.

2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.



Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize👏👏👏 pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ REKLAM July 31, 2022

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