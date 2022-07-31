Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Tekirdağ Limanında 242 kilogram kokain ele geçirildi
TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Tekirdağ Limanında 242 kilogram kokain ele geçirildi
Ekipler, bir gemiye operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun.Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı" ifadelerini kullandı.

Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.

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