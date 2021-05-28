İçişleri Bakanı Soylu: Bazı hayaller vardır onları gerçekleştirmek yalnızca lidere nasip olur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak Taksim Camii'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce 19 Ocak 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet ettiği ve Taksim’e cami yapmayı planladığı yeri gösterdiği fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
- "Bazı hayaller vardır, onları gerçekleştirmek yalnızca lidere nasip olur
- 1994'te, Taksim Camii'nin inşa edilmesi hayalini, inanç, kararlılık ve sebatla nihayete erdiren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızla...
- Taksim Camii'nin açılışı hayırlara vesile olsun inşallah."
Bazı hayaller vardır, onları gerçekleştirmek yalnızca lidere nasip olur
1994'te, Taksim Camii'nin inşa edilmesi hayalini, inanç, kararlılık ve sebatla nihayete erdiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a şükranlarımızla...
Taksim Camii'nin açılışı hayırlara vesile olsun inşallah. pic.twitter.com/Fybm2u6xFY
Bazı hayaller vardır, onları gerçekleştirmek yalnızca lidere nasip olur