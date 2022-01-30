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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden mikrofonu alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren çocuk ile ilgili açıklamada bulundu. Olayın nasıl geliştiğini anlatan Bakan Soylu, "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. Çocuktan al haberi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk Eren Bülbülün katillerinin arkadaşlarına hain demiş
​İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş

Trabzon’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkmak isteyen küçük bir çocuğu kırmayarak yanına çağırdı.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN MİKROFONU ALDI

Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuk daha sonra mikrofonu alarak "Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük" ifadelerini kullandı.

O görüntüler sosyal medyada eleştirilirken, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

"EREN BÜLBÜL'İN KATİLİNİN ARKADAŞLARINA HAİN DEMİŞ"

Olayın nasıl geliştiğini "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz..." sözleriyle anlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. Çocuktan al haberi"

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"Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin"
Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili olarak 'Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal namus sözü vermiştiniz nerede namus nerede şeref?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal namus sözü vermiştiniz nerede namus nerede şeref?
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